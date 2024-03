Dallas--(business wire)--mar. 5, 2024--

Mary Kay Inc., líder mundial en empoderamiento de las mujeres, anunció hoy la publicación de un informe especial titulado “Advancing Women’s Entrepreneurship: from Commitment to Action” (Avances en los emprendimientos de mujeres: del compromiso a la acción). El informe detalla el firme compromiso de la empresa de defender las causas de las mujeres en todo el mundo a través de los importantes avances que ha logrado en los cuatro años transcurridos desde la fundación de la innovadora asociación entre diversas partes interesadas conocida como Women’s Entrepreneurship Accelerator (WEA).

The Women’s Entrepreneurship Accelerator Fourth Anniversary Report Highlights WEA’s Impact on Solving the Most Critical Needs of Women Entrepreneurs: Access to Education, Funding, Networks and Markets and Global Advocacy. (Photo: Mary Kay Inc.)

En 2019, en asociación con seis agencias de las Naciones Unidas, Mary Kay fundó WEA como una fuerza impulsora para promover el emprendimiento y la participación económica de las mujeres en todo el mundo. El Informe Especial de 2023 detalla los diversos programas emblemáticos y las estadísticas de impacto de WEA, enfatizando su alcance global y su enfoque único para abordar los principales desafíos que enfrentan las mujeres empresarias.

“A través del Women’s Entrepreneurship Accelerator, hemos creado una plataforma sólida que no sólo apoya sino que celebra el espíritu emprendedor de las mujeres a nivel mundial”, señaló Deborah Gibbins, directora de operaciones en Mary Kay . “Nuestro objetivo es empoderar a cinco millones de mujeres para 2030 y vamos por buen camino. Hasta ahora, hemos involucrado a más de 600 000 mujeres en nuestros programas y actividades, y 2024 será otro año histórico”.

El informe muestra el enfoque holístico de Mary Kay hacia el empoderamiento de las mujeres a través de la asociación WEA de múltiples partes interesadas, que abarca el acceso a educación, capital, redes y mercados, promoción y políticas. Algunos de los logros a destacar incluyen:

Las destacadas iniciativas de la empresa en la promoción de adquisiciones e inversiones con perspectiva de género(gender-responsive procurement and investment, GRPI) también han hecho contribuciones significativas a la participación económica y el empoderamiento de las mujeres.

Si desea obtener más información sobre el Women’s Entrepreneurship Accelerator y para leer la versión completa del Informe especial 2023, haga clic aquí.

Acerca de Mary Kay

Antes. Ahora. Siempre. Mary Kay Ash, una de las pioneras en romper el techo de cristal, fundó la marca de belleza de sus sueños en Texas en 1963 con un objetivo: enriquecer la vida de las mujeres. Ese sueño se ha convertido en una empresa global con millones de miembros del cuerpo de ventas independientes en más de 35 países. Durante 60 años, la oportunidad Mary Kay ha empoderado a las mujeres para que definan su propio futuro a través de la educación, la tutoría, la promoción y la innovación. Mary Kay se dedica a invertir en la ciencia que hay detrás de la belleza y a fabricar productos de vanguardia para el cuidado de la piel, de maquillaje, suplementos nutricionales y fragancias. Mary Kay cree en preservar nuestro planeta para las generaciones futuras, proteger a las mujeres afectadas por el cáncer y el maltrato doméstico y motivar a los jóvenes a perseguir sus sueños. Obtenga más información en marykayglobal.com. Encuéntrenos en Facebook, Instagram y LinkedIn, o síganos en X (anteriormente conocido como Twitter).

