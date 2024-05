Del Nido Carrasco: "Ofrezco a Jesús Navas un contrato vitalicio"

El presidente del Sevilla FC, José María del Nido Carrasco, ha ofrecido al futbolista Jesús Navas, que el viernes anunció su marcha del club asegurando que no había recibido "ninguna llamada" para su renovación, "un contrato vitalicio" para jugar en el equipo nervionense "hasta que él quiera", y ha afirmado que si se sienta "un minuto" con él podrán "reconducir esta situación".

"Ofrezco a Jesús Navas un contrato vitalicio para que juegue en el Sevilla hasta que él quiera jugar y, cuando quiera colgar las botas, trabajar en el Sevilla hasta el último día de vida. Jesús Navas se merece estar en el Sevilla el tiempo que quiera. Si Jesús mantiene su decisión de salir del club, yo la respetaré e intentaré que el club esté a la altura de Jesús en su salida, pero solo espero y deseo que Jesús siga en el Sevilla, todos los días de su vida, si no es como jugador, como trabajador del club", declaró en rueda de prensa.

El viernes, Navas afirmó que no había habido "ninguna llamada" del club para "proponer" su "continuidad". "Me consta que Jesús está pasando un mal momento, que esta decisión está siendo muy difícil", apuntó Del Nido Carrasco. "No se me ocurriría, ni como persona que conoce a Jesús desde el año 2002, ni como sevillista, ni como presidente de Sevilla, confrontarme con la mayor leyenda del Sevilla FC. Jesús es el jugador con más partidos en el Sevilla, el que más títulos ha levantado y es la mayor leyenda. Yo a Jesús lo quiero, lo respeto como persona y lo admiro, pero tampoco puedo permitir en mi condición de presidente que quede para los anales de la historia que Jesús Navas no sigue en el Sevilla porque el Sevilla no quiere que Jesús Navas siga en el Sevilla. Ha sido un malentendido", subrayó.

"El Sevilla, hasta el día del Mallorca, se ha estado juzgando no descender a Segunda División, y yo entendí que el momento para abordar las renovaciones era cuando acabase la temporada, todo con la tranquilidad de que yo ya le había trasladado mi idea. El pasado es pasado, y si, fruto de que no fue lo suficientemente clara mi comunicación a Jesús, y sabiendo que nos enfrentamos a un verano de cambios y que Jesús Navas es una pieza clave de ese proyecto, me siento un minuto con él y reconducimos esta situación", aseveró.

El máximo mandatario del Sevilla explicó que el jueves, tras la derrota en casa ante el Cádiz, recibió una llamada de Bahía, la agencia de representación de Navas. "Yo pensé que me llamaba para hablar de la renovación de Jesús Navas, pero me dice que me quiere trasladar la decisión irrevocable de Jesús de abandonar el Sevilla. Yo le digo que si el club no tiene nada que decir en esa decisión, y me dice que la decisión estaba tomada y que Jesús a las 10.30 horas, 40 minutos más tarde, iba a comunicar en el gimnasio a sus compañeros y al resto de miembros del staff del primer equipo, cuerpo técnico y trabajadores su decisión de abandonar el Sevilla FC", señaló.

"Yo me quedo en estado de shock y entiendo que lo que tengo que hacer ante una decisión irrevocable de la mayor leyenda del Sevilla FC es respetarla. Jesús comunica a la plantilla que ha tomado la decisión hace tres o cuatro meses, que esa decisión es irreversible y que la ha tomado porque lleva dos años sufriendo porque él es sevillista", manifestó.

Respecto al comunicado del futbolista asegurando que no había recibido una llamada del club, Del Nido Carrasco confesó que tuvo "dos sentimientos, uno de sorpresa o tristeza y otro de alegría". "De tristeza porque hay cosas que no comparto, y de alegría porque Jesús dice que no tiene firmado ningún acuerdo con ningún club, que su no continuidad en el Sevilla no es por un problema económico", indicó.

Además, aseguró que hasta en "dos ocasiones" le manifestó su deseo de que siguiese en el club, una de ellas el 10 de noviembre de 2023, antes del derbi sevillano, cuando se reunió con los capitanes Jesús Navas, Sergio Ramos, Ivan Rakitic, Fernando Reges y Lucas Ocampos. "Yo les trasladé que en poco más de un mes iba a ser presidente del Sevilla y que quería consolidar mi proyecto de presente y de futuro en torno a cinco personas, que eran Sergio Ramos, Jesús Navas, Lucas Ocampos, Fernando Reges e Ivan Rakitic", expuso.

"Les dije que quería construir un nuevo Sevilla, con su ayuda, con la de los cinco jugadores que estaban allí. Les dije que iban a jugar en el Sevilla todo el tiempo que ellos quisieran jugar y que el día que se retiraran les ofrecía que trabajaran en el Sevilla. Les pedí el compromiso de contar con ellos, y ellos asumieron el compromiso moral de seguir en el Sevilla", añadió.

En este sentido, relató que Rakitic, que se marchó en el mercado de invierno, como Fernando, que volvió a Brasil para estar con su familia por el trágico fallecimiento de uno de sus sobrinos, le pidieron "romper ese compromiso moral" y que no hubo ningún problema. "Para mí el compromiso asumido por ellos y por mí era claro y si Jesús no lo entendió así y fue insuficiente para él, lo único que puedo hacer es pedirle disculpas. Yo entendí que era más que suficiente el compromiso personal adoptado con él", finalizó.

Europa Press