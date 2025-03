Del reto al cambio: nuevo informe de ABB y Fraunhofer IPA sobre cómo las industrias esenciales pueden alcanzar el objetivo de cero emisiones

ZÚRICH--(BUSINESS WIRE)--mar. 11, 2025--

A medida que el mundo avanza hacia un futuro con bajas emisiones de carbono, las industrias pesadas se enfrentan a la presión de descarbonizar sus operaciones. Un informe conjunto de ABB Motion y Fraunhofer IPA, presentado hoy, ofrece una visión de la reducción de emisiones en cinco sectores esenciales (hierro y acero, cemento, productos químicos, minería, y petróleo y gas), y ofrece soluciones prácticas a corto y largo plazo para las empresas que se enfrentan al complejo escenario de la descarbonización industrial.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20250306430187/es/

(Graphic: Business Wire)

En la actualidad, el sector industrial es responsable de aproximadamente el 29 % de las emisiones totales de gases de efecto invernadero del mundo. La urgencia de que estas industrias esenciales adopten prácticas más sostenibles, como el uso de combustibles alternativos, nunca ha sido mayor.

Ya existen métodos prácticos para reducir las emisiones, como la eficiencia energética y la electrificación. Otra gran oportunidad reside en los accionamientos y motores eléctricos. 3 de los motores industriales del mundo están equipados con un accionamiento. Sin embargo, cuando se combina con un motor existente en aplicaciones como bombas, ventiladores o compresores, el accionamiento puede reducir el consumo de energía hasta un 25 %.

Chris Poynter, Presidente de la división de Sistemas de accionamiento de ABB Motion, ha declarado: «El informe de ABB y Fraunhofer muestra que el camino hacia las emisiones cero es más que un objetivo medioambiental: es una oportunidad estratégica de negocio. La descarbonización industrial impulsa la eficiencia, reduce costes y mantiene a las empresas a la cabeza de la innovación sostenible. Mediante la adopción de la electrificación, motores y accionamientos energéticamente eficientes y tecnologías alternativas, las industrias pueden reducir las emisiones al tiempo que refuerzan su competitividad operativa. Con las conclusiones del informe, ayudamos a las industrias a ir por delante: más eficientes y limpias».

El Dr. Markus Kröll, director de la división de Economía circular y Producción neutra en carbono de Fraunhofer IPA, añadió: «Nuestro análisis identifica los procesos que más emisiones generan dentro de cada sector industrial y, a continuación, señala las tecnologías que pueden mitigarlas. Se centra especialmente en soluciones clave: la electrificación de los procesos, el calor, la captura de carbono y el hidrógeno. No existe una solución milagrosa para la descarbonización, pero sí soluciones fácilmente disponibles. Este informe debería facilitar a los líderes empresariales la tarea de determinar el mejor camino a seguir».

Las acciones viables que pueden emprender los líderes en la reducción de emisiones, que también reducen el coste total de propiedad, se designan mediante innovaciones específicas en todos los sectores industriales mencionados en el informe.

La industria del petróleo y el gas está intensificando sus esfuerzos para reducir las fugas y electrificar los procesos, medidas clave que impulsan un avance significativo hacia la descarbonización. Como resultado, se reduce el consumo de combustible, lo que se traduce en una disminución de las emisiones procedentes de la combustión. El sector también está explorando combustibles alternativos como el hidrógeno. Del mismo modo, la industria siderúrgica está adoptando tecnologías como el hierro de reducción directa y los hornos de arco eléctrico, que ofrecen alternativas de bajas emisiones a los métodos de producción convencionales. En la industria química, las aplicaciones de baja temperatura, como las bombas de calor, ofrecen la oportunidad de aumentar la eficiencia y reducir las emisiones. La electrificación también es una opción en el camino hacia la descarbonización de las industrias minera y cementera, donde es posible electrificar una amplia gama de equipos, incluyendo todos los camiones mineros nuevos y antiguos, vehículos de transporte, cintas transportadoras, trituradoras, molinos y bombas.

El informe de ABB y Fraunhofer muestra que el camino hacia la descarbonización industrial es complejo, pero que ya existen soluciones viables. Mediante la electrificación, las tecnologías energéticamente eficientes y los combustibles alternativos, las industrias pueden reducir las emisiones al tiempo que mejoran la eficiencia y la competitividad. Las conclusiones de este informe ofrecen una guía clara para que las empresas logren un cambio sostenible y fomenten un futuro con bajas emisiones de carbono.

Lea el informe completo aquí: https://new.abb.com/about/our-businesses/motion/decarbonize-your-processes-with-abb.

ABB es líder tecnológico internacional en electrificación y automatización, y hace posible un futuro más sostenible y eficiente en el uso de los recursos. Mediante la conexión de su experiencia en ingeniería y digitalización, ABB ayuda a las industrias a funcionar a alto rendimiento, a la vez que se vuelven más eficientes, productivas y sostenibles para que rindan más. En ABB lo llamamos «Engineered to Outrun». Con más de 140 años de excelencia y más de 105 000 empleados en todo el mundo, ABB optimiza la forma en que se fabrican, mueven, propulsan y protegen las instalaciones. Las acciones de la empresa cotizan en el SIX Swiss Exchange (ABBN) y en el Nasdaq Stockholm (ABB). En el centro de la transición energética, ABB ayuda a las industrias de todo el mundo a ser más eficientes y limpias. www.abb.com

ABB Motion, líder internacional en motores y accionamientos, está en el centro de la aceleración de un futuro más productivo y sostenible. Innovamos y superamos los límites de la tecnología para contribuir a soluciones energéticamente eficientes, descarbonizadoras y circulares para clientes, industrias y sociedades. Con nuestros accionamientos, motores y servicios digitales, ayudamos a nuestros clientes y socios a mejorar el rendimiento, la seguridad y la fiabilidad. Para ayudar a las industrias de todo el mundo a ser más eficientes, eficaces y limpias, ofrecemos soluciones motorizadas para una amplia gama de aplicaciones en todos los segmentos de la industria. Con más de 140 años de experiencia en el sector de las cadenas cinemáticas eléctricas, nuestros más de 23 000 empleados en 100 países aprenden y mejoran cada día. go.abb/motion

1 International Energy Agency, 2020. Iron and Steel Technology Roadmap: Towards more sustainable steelmaking

2Data World Bank License: CC BY-4.0

3Achieving the Paris Agreement. The vital role of high- efficiency motors and drives in reducing energy consumption.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20250306430187/es/

CONTACT: Para obtener más información, póngase en contacto con:

ABB Motion - Relaciones con los medios de comunicación

Correo electrónico:media-motion@abb.com

KEYWORD: EUROPE SWITZERLAND MIDDLE EAST

INDUSTRY KEYWORD: MANUFACTURING OTHER NATURAL RESOURCES MINING/MINERALS OTHER ENERGY NATURAL RESOURCES OIL/GAS STEEL ENVIRONMENT ENERGY SUSTAINABILITY CHEMICALS/PLASTICS

SOURCE: ABB

Copyright Business Wire 2025.

PUB: 03/11/2025 10:20 AM/DISC: 03/11/2025 10:21 AM

http://www.businesswire.com/news/home/20250306430187/es