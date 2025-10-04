Del Toro gana el Giro de Emilia, carrera que excluyó al Israel Premier Tech

El ciclista mexicano Isaac del Toro ganó el Giro de Emilia superando al británico Tom Pidcock en el apretado final de una carrera marcada por la exclusión del equipo Israel-Premier Tech por razones de seguridad.

El joven corredor del UAE Emirates (21 años) se impuso tras arrancar en la quinta y última subida de un trazado de 199 km de recorrido, el alto de Madonna di San Luca en Bolonia.

El francés Lenny Martínez completó el podio tras superar a Egan Bernal, que quedó cuarto.

Es la novena victoria de Del Toro esta temporada, incluida una etapa en el último Giro de Italia, donde el mexicano luchó por la maglia rosa hasta que fue derrotado en la última jornada por el británico Simon Yates.

Esta carrera, que coincide con la disputa este fin de semana del Campeonato de Europa en Francia, sirve como preparación para el Giro de Lombardía, el último monumento ciclista que se correrá dentro de una semana.

El equipo Israel-Premier Tech podría no participar en esta carrera después de ser excluido del evento del sábado por los organizadores, quienes temían protestas contra la participación del equipo, propiedad del multimillonario israelo-canadiense Sylvan Adams, en el contexto de la ofensiva del ejército israelí en Gaza.

La Vuelta a España que se disputó recientemente ya se vio alterada por protestas masivas que llevaron incluso a los organizadores a suspender la última llegada en Madrid.

Medios italianos informan que el equipo no participará en ninguna de las carreras de la próxima semana, aunque los organizadores aún no han respondido a la AFP para confirmar o no la presencia de esta formación en Lombardía.

La guerra en Gaza estalló después de que militantes palestinos de Hamás perpetraran un ataque en Israel que provocó el 7 de octubre de 2023 la muerte de 1219 personas en el lado israelí, en su mayoría civiles, según un recuento de la AFP basado en cifras oficiales israelíes.

La ofensiva militar de represalia de Israel ha matado desde entonces al menos a 65.926 personas, también en su mayoría civiles, según el ministerio de salud de Gaza, dirigida por Hamás, cifras que las Naciones Unidas consideran fiables.

