Del Toro gana la 1ª etapa de la Vuelta a Emiratos, acortada por el viento

El ciclista mexicano Isaac Del Toro ganó este lunes la primera etapa de la Vuelta a Emiratos, cuyo recorrido fue reducido de los 144 km iniciales a 118 como consecuencia del viento que soplaba en la región de Abu Dabi.

Es la primera victoria de la temporada para el joven ciclista de 22 años, que fue segundo en el último Giro de Italia.

Del Toro se impuso en un esprint al neerlandés Cees Bol y al italiano Antonio Tiberi.

Favorito para ganar la primera etapa, el italiano Jonathan Milan sufrió una fuerte caída en una rotonda a 1,5 km para la meta.

El martes, Del Toro defenderá el liderato en una contrarreloj individual de sólo 12 km de recorrido.

Gran promesa del ciclismo, Del Toro acabó la pasada temporada en la segunda posición del ranking UCI, sólo superado por su compañero en el Team UAE Emirates Tadej Pogacar.