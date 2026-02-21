Del Toro gana la 6ª etapa y toma el liderazgo del Tour UAE

El ciclista mexicano Isaac Del Toro ganó la 6ª y penúltima etapa del Tour UAE y tomó el liderato de la prueba, este sábado en la cima del Jebel Hafeet

Al término de 168 km de recorrido entre Al Ain y Jal Hafeet y un ascenso final de 10,9 km al 6,9% de pendiente media, Del Toro logró enfundarse el maillot de líder

El italiano Antonio Tiberi, que comenzó la etapa en el liderato, llegó a meta en cuarta posición, a 31 segundos

El italiano, que respondió a una primera aceleración de Del Toro a 4 km de meta, no pudo hacer nada ante un segundo ataque a 2,5 km de la cima

"No tenía otra opción que vaciarme en los últimos 2.500 metros, esperando que bastara para descolgar a Antonio", declaró Del Toro

La joven promesa del equipo UAE, que cedía 21 segundos ante su rival en la salida de la etapa, recuperó su desventaja para terminar por regalarse finalmente un colchón de 20 segundos antes de una última jornada favorable a los esprínters y que no debería modificar la clasificación general

En la cima de Jebel Hafeet, Del Toro, ya vencedor el lunes, se impuso por delante del australiano Luke Plapp y del austríaco Felix Gall, al que Tiberi tampoco pudo seguir

"Es probablemente una de mis victorias más bonitas. Está en mi top tres", celebró el mexicano, segundo en el último Giro de Italia, que suma ahora 23 triunfos en su palmarés

Aspirante a la victoria final antes de la prueba, el belga Remco Evenepoel no pudo seguir el ritmo de los mejores

Ya descolgado el miércoles durante la etapa reina y la ascensión a Jebel Mobrah, el doble campeón olímpico de París 2024 volvió a enfrentarse a sus límites actuales en la montaña al terminar 15º, a casi un minuto del vencedor

Ahora ocupa la 10ª plaza, a dos minutos y medio, lejos de sus ambiciones iniciales