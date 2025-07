Del Valle golea al Vasco y saborea los octavos de la Sudamericana; América de Cali resiste ante Bahía

Independiente del Valle metió pie y medio en los octavos de final de la Copa Sudamericana este martes al golear 4-0 al Vasco da Gama, mientras que el América de Cali resistió de visita el acoso del Bahía y se llevó un festejado empate sin goles.

En el primer partido del día, en Santiago del Estero (norte de Argentina), el uruguayo Cerro Largo fue mejor que el local Central Córdoba y también consiguió una igualdad 0-0.

Independiente del Valle avasallante

Bicampeones de la Copa Sudamericana (2019 y 2022), los Rayados del Valle arrasaron a un mediocre Vasco da Gama, que no hizo pie en los 2850 metros de altitud del estadio Olímpico Atahualpa, en Quito, y ya planifican su cruce de octavos contra el también ecuatoriano Mushuc Runa.

El Vasco había aguantado el cero en su valla en la primera etapa, con la ayuda de los postes en más de una ocasión, pero en los descuentos (45+3) sufrió el primer gol en contra, obra del argentino Mateo Carbajal, y se desmoronó en el complemento.

Un doblete de Patrik Mercado, a los 49 y 82 minutos, y un tanto del también argentino Claudio Paul Spinelli a los 51 sentenciaron prácticamente la eliminatoria, pese a que dentro de siete días volverán a verse las caras en Río de Janeiro.

América de Cali aguanta al Bahía y apunta al Flu

En el mundialista Arena Fonte Nova, en Salvador, el América de Cali con una sólida tarea defensiva resistió los embates del Bahía y definirá el boleto en el Pascual Guerrero, donde recibirá al once brasileño el próximo martes.

El Bahia, perteneciente al Grupo City y dirigido por el legendario exportero Rogério Ceni, buscó por todos los medios la victoria, pero se encontró con unos Diablos Rojos sin errores defensivos y que taparon todos los caminos hacia su arco.

El ganador de esta llave se cruzará en octavos con el Fluminense, el gran favorito al título tras su soberbio Mundial de Clubes, donde fue el único cuadro no europeo que llegó a semifinales y eliminó entre otros al Inter de Milán, finalista de la última Champions League.

A primera hora, en el estadio Madre de Ciudades, en Santiago del Estero, el modesto Cerro Largo fue mejor que el local Central Córdoba y se llevó un empate 0-0.

El once uruguayo quedó mejor parado para la revancha, el martes en Montevideo, ante un Central Córdoba que fue una sombra del equipo que sorprendió en el primer semestre al ganarle al Flamengo en el estadio Maracaná en la fase de grupos de la Libertadores.

Pese al resultado positivo, el entrenador de Cerro Largo, Danielo Núñez, fue cauteloso: "son 180 minutos, acaba de terminar el primer tiempo y estoy frente a un equipo que si lo comparamos con el nuestro es gigante".

"En esta Copa no hay local y visitante", aseguró.

"Hay que tomar las precauciones del caso... En la revancha tenemos que hacer un partido similar y ajustar en ofensiva", advirtió Núñez. El ganador jugará en octavos de final con Lanús, campeón de la Sudamericana en 2013 y que llegó a semifinales del torneo el año pasado. Barcos se reencuentra con Gremio El miércoles se disputarán otros tres partidos, en el que se destaca la visita del Gremio a Alianza Lima en la capital peruana, que lo espera para sorprender de nuevo al continente como lo hizo en la segunda fase de la Libertadores al eliminar a Boca Juniors. Será el reencuentro del veterano delantero argentino Hernán 'El Pirata' Barcos, de 41 años, con el elenco tricolor de Porto Alegre, al que defendió entre 2013 y 2015. "Gremio es un gran equipo y campeón de copas. Quizás no sea el mejor momento, pero tiene un gran entrenador y grandes jugadores. Será una fase difícil. Vamos a buscar la gloria", dijo en mayo al diario Correio do Povo. El jueves, mientras tanto, en el cierre de los partidos de ida, el Atlético Mineiro de Hulk visitará al Atlético Bucaramanga. "Nuestro mayor objetivo es luchar por títulos", dijo el veterano atacante. "Pero no será fácil. El nivel de competición es alto". También el jueves, en Santiago, la Universidad de Chile será local contra el Guaraní de Paraguay. ma