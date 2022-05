Del Valle urgido por ganar al América MG para arañar octavos de Libertadores

Independiente del Valle de Ecuador anhela volver a vencer al eliminado América Mineiro de Brasil este miércoles, en la última fecha del Grupo D de la Libertadores-2022, para tratar de infiltrarse en los octavos de final del torneo.

Sólo una victoria, aunque sea apretada, daría algo de posibilidad de clasificar al 'matagigantes', que anda tercero con 5 puntos, tres más que el 'conejo' de Belo Horizonte que en la ida cayó por 2-0.

El boleto les caería a los del Valle si el también brasileño Atlético Mineiro, líder con 11 unidades, derrota el mismo miércoles de local al colombiano Deportes Tolima, segundo con 8 y con un pie en la siguiente etapa.

El triunfo, al menos por dos goles, también resulta estratégico para el América MG en su afán de ir a la Sudamericana.

Los dos primeros equipos de los ocho grupos de la Libertadores pasarán a octavos de final, mientras que los terceros serán transferidos a la Copa Sudamericana-2022 para disputar esa instancia enfrentando a los ganadores de las llaves de ese certamen.

La Libertadores fue debut y despedida para el plantel brasileño en su primera participación internacional. La escuadra de Vágner Mancini eliminó al paraguayo Guaraní y al ecuatoriano Barcelona, a ambos en definición en penales (5-4), para acceder a la ronda de grupos.

Pero ya con la competición más seria, el club 'coelho' apenas si consiguió puntuar al empatar de visitante con Atlético Mineiro (1-1) y el Tolima (2-2).

El sábado igualó 1-1 con Botafogo, por la séptima jornada del fútbol brasileño, para aparecer noveno con 10 puntos, cuatro menos que Corinthians, que encabeza las posiciones.

"Sentimos los efectos de haber jugado en Colombia", declaró Mancini en alusión al choque de hace una semana por la Libertadores en Ibagué. Se lamentó que "terminamos cediendo el empate al final".

- Mea culpa -

Del Valle, campeón de la Copa Sudamericana-2019 y segundo de la Libertadores-2016 y de la Recopa-2020, tiene presente que no lleva una buena campaña como la que le permitió el año pasado hacerse por primera con la corona del torneo ecuatoriano.

"Tenemos que seguir trabajando para lo que se viene", dijo su timonel, el portugués Renato Paiva, tras la derrota 1-0 como dueño de casa el domingo que le restó chances para conquistar la fase inicial del certamen nacional y lograr el visado para la final.

Cuando falta una fecha para que termine la ronda, los negriazules integran con la Universidad Católica y Liga de Quito un pelotón que con 26 puntos pisa los talones a Barcelona, con uno más.

Paiva, quien se vinculó en 2021 a del Valle y ahora es pretendido por el mexicano León, admitió que "para quien necesitaba ganar para pelear la etapa ha sido muy poco, y yo soy el principal responsable".

Agregó que "no quiero salir de Independiente, pero hay una propuesta. Han venido con mucha fuerza a buscar mi trabajo. He puesto mi cargo a disposición de Independiente. Si salgo, será al final de la etapa".

En la más reciente actuación, el conjunto de Paiva dejó ver que "no generamos ocasiones, debíamos ser contundentes para arrinconar a nuestro rival, pero no pudimos. No hicimos ningún mérito para ganar".

Si el actual monarca ecuatoriano pretende sostenerse en la Libertadores, eso deberá cambiar en el partido que se disputará en su estadio ubicado en el valle de Los Chillos, vecino a Quito, desde las 19H00 locales del miércoles (00H00 GMT del jueves).

Los jueces uruguayos Leodán González (cntral), Nicolás Taran y Martín Soppi conducirán el cotejo.

Posibles alineaciones:

Independiente del Valle: Moisés Ramírez - Jhoanner Chávez, Fernando Gaibor, Joel Ordóñez, Richard Schunke, Luis Segovia - William Vargas, Billy Arce, Cristian Pellerano, Junior Sornoza - Jonathan Bauman. DT: Renato Paiva.

América Mineiro: Jailson - Patric, Iago Maidana, Eder, Germán Andrés Conti - Marlon, Lucas Kal, Juan Pablo Ramírez - Felipe Azevedo, Henrique y Aloisio Goncalves. DT: Vágner Mancini.

Sp/ol