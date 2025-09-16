Del Valle y Once Caldas miden a sus goleadores en la Sudamericana

Un goleador histórico con el ánimo a tope, un artillero deseoso de seguir rompiendo redes: el ecuatoriano Independiente del Valle y el colombiano Once Caldas miden la fuerza de sus matadores el miércoles en la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Dos veces campeón del torneo regional (2019 y 2022), Del Valle pasa por su mejor momento para recibir al equipo albo a partir de las 19:30 locales (00:30 GMT del jueves) en el estadio Banco de Guayaquil, en las afueras de Quito.

El Matagigantes marcha inalcanzable en la liga ecuatoriana, con doce puntos de ventaja sobre su escolta, Barcelona, cuatro partidos ganados en línea y uno de los goleadores del certamen en sus filas, el argentino Claudio Spinelli (15 goles en 25 partidos).

"Vamos el miércoles con todo ante Once Caldas", advirtió Spinelli, de 28 años, deseoso de bordar la tercera estrella copera del cuadro andino.

El argentino anotó un gol en la ronda pasada, la de los 16 mejores, en la que Del Valle sepultó en penales a la revelación de la Sudamericana, el también ecuatoriano Mushuc Runa.

- Confiar en Dayro -

Pero el Once Caldas, dueño de una nómina modesta que el técnico Hernán Darío "Arriero" Herrera ha sabido exprimir, no se queda atrás.

Aunque en la liga cafetera está fuera de la zona de clasificación a la fase semifinal, el club de Manizales ha andado con paso firme en la Sudamericana, donde despachó a Huracán de Argentina en octavos.

"Que ellos también se preocupen por nosotros porque tenemos nuestras fortalezas", advirtió Herrera en una rueda de prensa.

"Los últimos cinco partidos (el equipo) ha demostrado que va por buen camino, que viene de menos a más", aseguró.

Los cafeteros llegarán a Quito con artillería pesada: el goleador histórico del fútbol colombiano, Dayro Moreno.

Con 40 años recién cumplidos y un retorno soñado a la selección de su país, Moreno es la carta más fuerte del Once Caldas para pelear por su primera Sudamericana.

Goleador del certamen regional con ocho dianas, Moreno formó parte del plantel cafetero que clasificó recientemente al Mundial de 2026 y también del equipo que ganó la única Copa Libertadores del Once, en 2004.

La llave se definirá el miércoles de la próxima semana en Manizales. El ganador enfrentará en semifinales al vencedor de la serie entre el boliviano Bolívar y el brasileño Atlético Mineiro.

Posibles alineaciones:

Independiente del Valle: Guido Villar - Matías Fernández, Mateo Carabajal, Richard Schunke, Gustavo Cortez - Jhegson Méndez, Thiago Santamaría, Juan Cazares, Junior Sornoza - Emmerson Pata, Claudio Spinelli. DT: Javier Rabanal.

Once Caldas: James Aguirre - Juan David Cuesta, Jorge Cardona, Jéider Riquett, Luis Palacios - Robert Mejía, Mateo García - Luis Sánchez, Michael Barrios, Mateo Zuleta, Dayro Moreno. DT: Hernán Darío Herrera.

Árbitro: Piero Maza (CHI).

pld/raa/