Buenos aires, 11 11 ago (reuters) - el delantero argentino lucas beltrán confirmó el viernes que dejará el club river plate para continuar su carrera en la fiorentina de italia, pese a un interés de la roma también por contratarlo.

"Hablé con Paulo (Dybala) un poco, sé que me recomendó para la Roma, pero no se dieron algunas cosas, y la Fiorentina estuvo muy interesada todo el tiempo y el proyecto es muy bueno, y me quedé con eso", dijo Beltrán a periodistas en Buenos Aires.

Beltrán, de 22 años, pasó a la Fiorentina en una operación que alcanzó los 25 millones de dólares y con un contrato por cinco años, según informaron los medios locales.

"Pasó todo muy rápido. A la tarde salgo para allá, no me pude despedir de mis compañeros ni de la gente, me hubiera gustado hacerlo en el Monumental", indicó el atacante en el aeropuerto internacional de Buenos Aires.

Beltrán inició su carrera en River en 2018, tuvo un breve paso a préstamo por Colón de Santa Fe y luego regresó al popular conjunto argentino para ocupar el lugar que dejó Julián Álvarez con su transferencia al Manchester City.

En 2023, el joven atacante convirtió 17 goles en 36 partidos disputados entre las distintas competencias. (Reporte de Ramiro Scandolo, editado por Javier Leira)