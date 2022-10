Delantero argentino dybala sufre una grave lesión, según mourinho

9 oct (Reuters) - El delantero argentino de la AS Roma, Paulo Dybala, sufrió una grave lesión en la victoria por 2-1 en casa contra el Lecce y podría no estar en condiciones para el final del año, dijo el domingo el entrenador José Mourinho.

Dybala fue sustituido justo después de marcar el penalti de la victoria en el minuto 48, y abandonó el campo con lo que parecía ser un problema muscular. El equipo médico le puso hielo en el muslo izquierdo.

"Digo que (Dybala está) mal, por no decir muy, muy mal. Desgraciadamente, es más muy malo, no (sólo) malo", dijo Mourinho a DAZN.

El técnico portugués añadió que ve difícil que Dybala vuelva antes de 2023.

"No soy médico y no he hablado con uno, pero por mi experiencia, por lo que entendí al hablar con Paulo, (será) difícil", dijo.

El Mundial de Qatar comienza el 20 de noviembre. (Reporte de Anita Kobylinska en Gdansk Editado en español por Javier López de Lérida)

Reuters