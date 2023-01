Delantero argentino ibáñez pasa de pachuca a tigres en méxico

Ciudad de méxico, 18 ene (reuters) - el delantero argentino nicolás ibáñez se convirtió el miércoles en jugador del club tigres uanl tras haber sido campeón de goleo con pachuca en méxico.

El futbolista de 28 años jugará en su tercer club mexicano tras haber llegado en 2018 al Atlético de San Luis, equipo con el que logró el ascenso un año después.

"¡Bienvenido a La U de Nuevo León, Nico Ibáñez!", publicó Tigres en sus redes sociales junto a una fotografía del jugador.

Ibáñez pasó al club de la Universidad Autónoma de Nuevo León a pesar de haber jugado y anotado dos goles en la primera jornada del torneo Clausura con Pachuca.

Los clubes mexicanos tienen como fecha límite el 31 de enero para contratar a jugadores, sin importar que ya hayan participado en otros equipos durante el torneo local.

"Hoy me despido de una gran institución, de un lugar y de personas que me dieron todo para poder cumplir mi sueño de ser campeón en el fútbol mexicano y consolidarme como campeón de goleo en 2022. Muchas gracias a toda la afición por el cariño que me ha brindado durante este tiempo. Gracias Pachuca", dijo Ibáñez en un video publicado por el club Pachuca.

Ibáñez fue campeón de goleo en el torneo Clausura 2022 con 11 tantos, y podría debutar con su nuevo club el viernes cuando Tigres visite a Tijuana en la tercera jornada del torneo local.

Antes de llegar a México, Ibáñez jugó en Argentina con los clubes Comunicaciones y Gimnasia y Esgrima. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco)

Reuters