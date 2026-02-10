Delantero australiano Goodwin sufre lesión que podría complicar su participación en el Mundial

MELBOURNE, 10 feb (Reuters) -

Las esperanzas de Craig Goodwin de jugar con Australia en otro Mundial han sufrido un duro golpe, después de que el extremo de 34 años sufriera una lesión en la ingle que le mantendrá apartado de los terrenos de juego por hasta 12 semanas.

Es probable que el periodo de rehabilitación haga que Goodwin se pierda los partidos amistosos de Australia en casa contra Camerún a finales de marzo y Curazao a principios de abril.

Goodwin, que no ha contado con la confianza de Tony Popovic desde la fase de clasificación para el Mundial del año pasado, podría quedarse sin oportunidades para impresionar al DT.

El club de la A-League Adelaide United dijo el martes que Goodwin sufrió la lesión durante el partido del domingo contra el Newcastle Jets y que no necesitará cirugía.

Goodwin, que marcó contra Francia en el Mundial de Qatar 2022, no ha podido volver a la selección de Popovic desde que se perdió los últimos partidos de clasificación para el Mundial contra Japón y Arabia Saudita el año pasado, tras tener que someterse a una operación en un pie en junio.

Desde entonces, Popovic ha optado por Nestory Irankunda y Riley McGree como opciones para la banda izquierda.

La Copa del Mundo en Estados Unidos, Canadá y México comienza el 11 de junio.

Australia jugará en el Grupo D con Estados Unidos, Paraguay y el ganador de un repechaje entre equipos de la UEFA. (Reporting by Ian Ransom in Melbourne; Editing by Peter Rutherford)