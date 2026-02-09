Delantero colombiano Jhon Durán ficha por el Zenit ruso cedido por el Al-Nassr

9 feb (Reuters) - El delantero colombiano Jhon Durán se incorporó el lunes al Zenit de San Petersburgo ruso cedido por el Al-Nassr de la Liga Profesional Saudí tras la rescisión de su cesión al Fenerbahçe.

Durán, que ha marcado tres goles en 17 partidos internacionales, se incorporó al Al-Nassr procedente del Aston Villa de la Premier League en enero de 2025 en una operación valorada en unos US$80 millones.

"El delantero colombiano se une a nosotros cedido por el Al-Nassr hasta el final de la temporada 2025/26", publicó el Zenit en X.

El atacante de 22 años pasó al Fenerbahçe cedido en la pretemporada desde el Al-Nassr, a pesar de haber marcado 12 goles en 18 partidos con el equipo saudí.

Marcó cinco goles en 18 partidos con el club turco y ganó la Supercopa local.

El Zenit ocupa el segundo puesto de la liga rusa con 39 unidades, a un punto del líder, Krasnodar. (Reporte de Mohamed Yossry en El Cairo. Editado en español por Javier Leira)