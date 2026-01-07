Delantero colombiano Radamel Falcao García regresa a Millonarios

BOGOTÁ, 7 ene (Reuters) - El delantero internacional Radamel Falcao García regresará a Millonarios, informó el miércoles el ⁠club, un anuncio que ⁠desató el furor de los hinchas de uno de los equipos más populares y laureados de Colombia que sueñan con ⁠ver al ‌jugador ​coronarse campeón con la camiseta azul y blanca antes de su retiro.

Falcao, ​de 39 años, jugó con Millonarios el Torneo Clausura 2024 y ‌el Apertura 2025 cuando finalizó su último ‌contrato de seis meses. Ni ​el club ni el jugador revelaron detalles económicos del acuerdo, ni la duración del mismo.

"¡Radamel Falcao García regresa a su casa!", publicó el club 16 veces campeón de la liga colombiana en sus redes sociales.

"El amor no siempre es fácil, pero siempre es sincero y cuando lo que se siente es real, siempre ⁠encuentra el camino de vuelta. Millonarios no es un lugar al que se llega, es ​un lugar que se queda porque hay historias que no se cierran con el tiempo, se viven hasta el final y hay amores que merecen un último baile", precisó el mensaje de Millonarios acompañado de un video del jugador.

Falcao jugó 28 partidos y convirtió 11 goles con el equipo de ⁠la capital colombiana en sus dos temporadas.

"Vamos siempre juntos. Vamos Millonarios", publicó ​Falcao en sus redes sociales. El delantero se declaró desde niño hincha de Millonarios, al que definió como el equipo de sus amores.

Falcao García inició su carrera ‍en el fútbol colombiano a los 13 años con Lanceros de Boyacá y luego alcanzó una exitosa carrera internacional con River Plate de Argentina, Porto de Portugal, Atlético de Madrid y Rayo Vallecano de España, Mónaco de Francia, Chelsea y Manchester United ​de Inglaterra y Galatasaray de Turquía.

El delantero es el máximo goleador de la selección colombiana con 36 anotaciones en 104 partidos y en los diferentes clubes en los que ha jugado ‍ha marcado 311, sumando un total de 347 goles. (Luis Jaime Acosta)