Delantero del Crystal Palace, Mateta, recibe primera convocatoria a la selección francesa

PARÍS (AP) — El delantero del Crystal Palace, Jean-Philippe Mateta, fue convocado por Francia por primera vez el jueves para los partidos de clasificación para la Copa del Mundo contra Azerbaiyán e Islandia.

El entrenador Didier Deschamps está lidiando con ausencias en el ataque que incluyen a los delanteros del Paris Saint-Germain lesionados, Désiré Doué y el ganador del Balón de Oro, Ousmane Dembélé, así como a Marcus Thuram.

Mateta sufrió una grave lesión en la cabeza el año pasado que requirió 25 puntos de sutura en una oreja severamente lacerada. Ha sido una parte clave del excelente comienzo de temporada del Crystal Palace. El delantero de 28 años tiene cuatro goles en diez partidos en todas las competiciones. Aún invicto en la Liga Premier, el club londinense se encuentra en tercer lugar detrás de Liverpool y Arsenal.

“No es exactamente joven, incluso si pasó por casi todas las selecciones juveniles. Dondequiera que juegue, tiene la capacidad de marcar goles. Tiene un perfil interesante”, señaló Deschamps.

Mateta fue parte del equipo de Francia que ganó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024, anotando cinco goles y convirtiéndose en un favorito de los aficionados.

El delantero del AC Milan, Christopher Nkunku, también se benefició de la ausencia de jugadores lesionados y fue convocado nuevamente por Deschamps.

Francia recibe a Azerbaiyán el 10 de octubre y luego juega en Islandia tres días después. Francia lidera el Grupo D con dos victorias en dos partidos.

Francia:

Porteros: Mike Maignan (AC Milan), Lucas Chevalier (PSG), Brice Samba (Rennes).

Defensores: Lucas Digne (Aston Villa), Malo Gusto (Chelsea), Lucas Hernandez (PSG), Theo Hernandez (Al-Hilal), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Munich), Ibrahima Konaté (Liverpool), Jules Koundé (Barcelona).

Centrocampistas: Manu Koné (AS Roma), Eduardo Camavinga (Real Madrid), Khéphren Thuram (Juventus), Michael Olise (Bayern Munich), Adrien Rabiot (Marsella).

Delanteros: Kylian Mbappé (Real Madrid), Bradley Barcola (PSG), Kingsley Coman (Al-Nassr), Maghnes Akliouche (Mónaco), Hugo Ekitike (Liverpool), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Christopher Nkunku (AC Milan)

