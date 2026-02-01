Delantero francés Saint-Maximin sale de América de México

CIUDAD DE MÉXICO, 31 ene - El delantero francés Allan Saint-Maximin fue dado de baja el sábado del club América de México días después de que el jugador denunció en sus redes sociales que sus hijas sufrieron racismo.

El club mexicano informó la salida del jugador después de registrar su primer triunfo en el torneo Clausura tras ganar 2-0 a Necaxa en la cuarta jornada.

"Muchas gracias por haber portado nuestros colores, Allan Saint-Maximin. ¡Te deseamos mucho éxito en tus futuros proyectos!", publicó América en sus redes sociales.

Minutos después de la publicación, el director técnico del América, el brasileño André Jardine, informó que la salida de Saint-Maximin se debió al racismo que sufrieron sus hijas, aunque medios locales reportaron que también se debió a una fuerte discusión entre el jugador y el estratega.

"Lamentablemente un acto de racismo contra sus hijas, fue más de una vez, eso no lo tolera él, nosotros tampoco, él se queda mal. Debemos combatir el racismo, no hay espacio para eso, esta semana fue uno de los temas que tuvimos que tratar, una pena, es un grandísimo jugador que estaba haciendo bien para la liga, que tiene el nivel de jugar en cualquier liga del mundo", dijo Jardine en conferencia de prensa tras el partido.

"Dentro del grupo no tuvimos problema, fue un acto de racismo con sus hijas que ya se ha repetido. Lamentamos que no pudimos ayudarlo a adaptarse, esperemos que encuentre un club para poder disfrutar de jugar", agregó.

Antes del encuentro, los jugadores de América salieron a calentar con playeras que tenían la leyenda "No al racismo".

Saint-Maximin llegó al América en 2025 y anotó tres goles en 15 partidos.

(Reporte de Carlos Calvo Pacheco)