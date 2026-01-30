Delantero mexicano Berterame pasa al Inter Miami desde Monterrey

CIUDAD DE MÉXICO, 30 ene - El delantero argentino naturalizado mexicano Germán Berterame, quien ⁠busca un lugar en la ⁠selección de México para la Copa del Mundo, se convirtió en jugador del Inter Miami de ⁠la MLS ‌tras ​cerrar su vínculo con Monterrey, informaron el viernes ambos clubes.

El ​jugador de 27 años, quien se naturalizó mexicano en ‌2024, ha disputado ocho partidos con ‌la selección de México ​y anotado dos goles desde su debut en octubre de 2024.

"Inter Miami ha fichado al delantero internacional mexicano Germán Berterame procedente de Monterrey de la Liga MX. Berterame tendrá un contrato hasta la temporada 2028-2029 de la Major League Soccer con opción de una extensión hasta la temporada ⁠2029-2030, se une a Inter Miami brindando dinamismo y una probada capacidad ​goleadora para los actuales campeones de la MLS Cup", informó el club estadounidense en un comunicado.

Con los "Rayados" de Monterrey, a donde llegó en 2022 procedente del Atlético de San Luis, Berterame anotó 68 goles en 239 partidos.

"El delantero Germán Berterame pasa al ⁠Inter Miami en una transferencia definitiva. El club reconoce el compromiso ​y la trayectoria de Germán, y le desea lo mejor en su futuro. ¡Gracias Berte, y mucho éxito en la Vida y en la ‍Cancha!", informó Monterrey en un comunicado.

Berterame inició su carrera en 2016 con el San Lorenzo de Argentina, donde también jugó para Patronato.

"Es una experiencia nueva y única a la vez, fue algo inesperado y creo ​que va a ser una experiencia hermosa. Vamos paso a paso y Dios quiera que pueda volver", dijo Berterame en un video publicado por el club ‍Monterrey en sus redes sociales. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco)