Ciudad de méxico, 17 ene (reuters) - el delantero mexicano alexis vega, quien disputó el mundial de qatar con su selección, salió el miércoles del guadalajara para regresar a toluca, club con el que inició su carrera en 2016.

El 3 de octubre de 2023, Vega fue separado del primer equipo del Guadalajara junto a otros dos compañeros debido a un tema de indisciplina que no fue explicado, pero versiones de prensa señalaron que los futbolistas metieron mujeres al hotel de concentración del club en el fin de semana previo al castigo.

Dos semanas después, los elementos fueron reincorporados, pero Vega ya no tuvo tanta participación en los partidos del primer equipo.

"No hay nada como estar en casa. Bienvenido @Alexis_Vega9", publicó el club Toluca en la red social X junto a un video del jugador entrando al estadio Nemesio Diez, casa de Toluca, para entrenar.

En su primera etapa con los "Diablos Rojos" de Toluca, el delantero de 26 años registró 15 goles en 75 partidos.

"¡Señores yo soy del rojo desde la cuna!", publicó Vega en la red social X.

Con las "Chivas" de Guadalajara anotó 28 goles en 147 partidos desde su llegada en 2019.

"Hoy me despido de una gran institución donde mi familia y yo solo tenemos palabras de agradecimiento. Tal vez no me voy como hubiera querido, pero hay que ser realistas para saber cuándo tienes que tomar decisiones que duelen pero son las correctas. Gracias Rebaño", escribió Vega en su red social Instagram.

Vega podría reaparecer el sábado con Toluca en el partido de la segunda jornada del torneo Clausura ante Mazatlán. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco)