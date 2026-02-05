Delantero serbio Djurdjević pasa al Monterrey desde Atlas en México

CIUDAD DE MÉXICO, 5 feb - El delantero serbio Uroš Djurdjević "Djuka" fue contratado por Monterrey, equipo al que llega procedente del Atlas en una transferencia definitiva, informó el jueves el club mexicano.

El jugador de 31 años llega a los "Rayados" de Monterrey con un contrato por dos años y medio.

"En busca de fortalecer la zona de ataque, el delantero Uroš Djurdjević es nuevo jugador de Monterrey. Con 143 goles en su carrera profesional, el campeón de goleo del Clausura 2025 se une a La Pandilla para aportar su explosividad al ataque", informó Monterrey en un comunicado.

Djurdjević llegó en 2024 a los "Rojinegros" del Atlas, equipo con el que fue campeón goleador en el torneo Clausura 2025 con 12 tantos. Disputó 51 partidos y anotó 22 goles.

"Llegué con orgullo y con una gran ilusión, y hoy me voy con un respeto aún más grande por este club, esta ciudad y su gente. Vestir esta camiseta fue un honor para mí, cada gol, cada partido y cada minuto en la cancha los entregué con el corazón, siempre con el mismo objetivo: darlo todo por el escudo que llevé en el pecho", publicó Djurdjević en Instagram.

"Me siento especialmente orgulloso de quedar en la historia del club como el único campeón de goleo, pero detrás de ese logro hay mucho más que números: trabajo en equipo, el apoyo de mis compañeros, la confianza del cuerpo técnico y la energía incondicional de la afición, su apoyo no se olvida", agregó.

Djurdjević inició su carrera en 2012 en el club serbio Rad Belgrado de Serbia, donde también jugó en el Partizán de Belgrado. También ha militado con el Vitesse Arnhem de Países Bajos, en el Palermo de Italia, Olympiacos de Grecia y Real Sporting de España.

Con el Partizán de Belgrado ganó la Liga y la Copa en la temporada 2016-2017, además fue el campeón goleador con 24 anotaciones. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco)