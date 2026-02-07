Delantero uruguayo Aguirre pasa del América a Tigres UANL en México

CIUDAD DE MÉXICO, 6 feb - El delantero uruguayo Rodrigo Aguirre finalizó el viernes su etapa como jugador del América para continuar su carrera con Tigres UANL en México.

Aguirre, de 31 años, llega al club de la Universidad Autónoma de Nuevo León por tres años. Con las "Águilas" del América ganó el título del torneo Apertura 2024.

"Muchas gracias por haber portado nuestro uniforme con orgullo, por haber luchado por nuestros colores y dar lo mejor para cumplir nuestros objetivos, Rodrigo Aguirre. ¡Te deseamos mucho éxito en tu próximo equipo!", publicó América en sus redes sociales.

Además de América y Tigres, Aguirre ha sido jugador de los clubes mexicanos Necaxa y Monterrey.

"Experiencia, potencia, garra charrúa y olfato goleador! ¡Rodrigo Aguirre llega a La U para hacer exámenes médicos y firmar con El Más Campeón de Nuevo León!", publicó Tigres en sus redes sociales.

Antes de llegar a México, el jugador uruguayo, quien inició su carrera en 2011 con Liverpool de Montevideo, jugó en Italia con los clubes Udinese, Empoli, Perugia y Lugano.

Con Nacional de Uruguay fue campeón en 2017, con Botafogo de Brasil conquistó el título del campeonato Carioca en 2018, y con Liga Deportiva Universitaria de Quito ganó la Copa Ecuador 2018-2019 y la Supercopa Ecuador 2020.

Con la selección de Uruguay ha disputado nueve partidos y anotado tres goles desde su debut en noviembre de 2024. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco)