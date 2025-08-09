Delantero uruguayo Darwin Núñez ficha por Al-Hilal procedente del Liverpool

9 ago (Reuters) - El delantero uruguayo Darwin Núñez abandonó el Liverpool y seguirá su carrera en el Al-Hilal saudí, donde firmó un contrato por tres años, informaron oficialmente el sábado ambos clubes.

Los detalles financieros del traspaso no fueron revelados, pero la prensa británica reportó que el elenco saudí pagó 53 millones de euros (US$61,69 millones) al conjunto de Anfield por el jugador de 26 años.

"Al-Hilal Club Company se complace en anunciar el fichaje del delantero uruguayo Darwin Núñez del Liverpool FC con un contrato de tres años", dijo el club saudí en su página web.

"Núñez acaba de unirse a la plantilla durante la concentración de pretemporada en Alemania", añadió Al Hilal.

Núñez se unió al Liverpool en junio de 2022 procedente del Benfica por una cantidad inicial de 75 millones de euros, pero tuvo problemas de consistencia, sumando 40 goles y 26 asistencias en 143 partidos en todas las competiciones.

El delantero se encontró al margen del primer equipo durante la campaña en que Liverpool conquistó la Liga Premier la temporada pasada, siendo titular en solo ocho partidos de liga y marcando cinco goles.

Su marcha contribuirá a financiar los casi 300 millones de libras que el Liverpool ha desembolsado en este mercado de fichajes.

El club ya ha fichado al mediapunta alemán Florian Wirtz por una cifra récord de 116 millones de libras, y al delantero francés Hugo Ekitike por 69 millones más variables.

El Al-Hilal, dirigido por el ex entrenador del Inter de Milán Simone Inzaghi, aspira a conquistar esta temporada su vigésimo título de liga tras haber terminado segundo en la Saudi Pro League la campaña pasada.

(1 dólares = 0,8592 euros) (Reporte de Shifa Jahan en Bengaluru y Taha Mohamed en El Cairo; Editado en español por Javier Leira)