Delanteros Manotas y Cóccaro finalizan ciclo con Atlas de México

CIUDAD DE MÉXICO, 19 de noviembre - El delantero colombiano Mauro Manotas y el atacante uruguayo Matías Cóccaro finalizaron su ciclo con Atlas, informó el club mexicano.

Manotas, de 30 años, llegó a los "Rojinegros" del Atlas en 2022, mientras que Coccaro, de 28 años, lo hizo en enero de 2025.

"De común acuerdo, se ha dado por terminada la relación contractual con el delantero Mauro Manotas. El jugador se incorporó a la institución en junio de 2022. Atlas agradece su tiempo en la institución y le desea éxito en sus próximos proyectos profesionales", informó el club en un comunicado.

En su paso por Atlas, Manotas no anotó ningún gol en los 21 partidos en que participó.

"Matías Cóccaro ha concluido su estancia en el primer equipo. El delantero uruguayo se incorporó a las filas de los Zorros en enero de este año. Integró el plantel durante el Clausura, el Apertura y la Leagues Cup", informó Atlas en otro comunicado.

Cóccaro anotó con Atlas tres goles en 28 partidos.

Además de Manotas y Cóccaro, Atlas también anunció las salidas del mediocampista Alonso Ramírez y del defensor Carlos Orrantia, ambos mexicanos. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco)