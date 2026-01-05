Delcy Rodríguez jura como presidenta encargada de Venezuela tras detención de Maduro

5 ene (Reuters) - La vicepresidenta y ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, juró el lunes ante el Parlamento como presidenta encargada de Venezuela, en sustitución del depuesto Nicolás Maduro, quien compareció en un tribunal de Nueva York por cargos de narcotráfico, tras haber sido capturado por una acción militar estadounidense el fin de semana.

Rodríguez, una abogada laboral de 56 años, conocida por sus vínculos con el sector privado, juró ante su hermano Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, en un acto en la sede del Parlamento.

"Vengo con dolor por el secuestro de dos héroes que tenemos como rehenes el presidente Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores", dijo la presidenta encargada.

"Juro no descansar ni un minuto para garantizar la paz, tranquilidad espiritual, económica y social de nuestro pueblo", agregó.

Rodríguez juró mientras el hijo de Maduro, Nicolás Maduro Guerra, sostenía en un cojín rojo la Constitución.

A la ceremonia asistieron algunos de los funcionarios que son considerados, junto a Rodríguez, del círculo cercano de Maduro: el ministro del Interior, Diosdado Cabello, y el ministro de la Defensa, el general Vladimir Padrino.

Rodríguez ha acumulado un enorme poder durante más de una década en la vida pública. Fue vicepresidenta desde 2018, y en paralelo ha ejercido primero el cargo de ministra de Finanzas y luego de Hidrocarburos. También fue ministra de Comunicación, canciller y presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente. (Redacción Reuters)