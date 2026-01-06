Delcy Rodriguez visitó la tumba de Chávez después de jurar

En un comunicado de prensa publicado en el sitio web de la vicepresidenta, se informó que Rodríguez visitó el Cuartel de la Montaña, ubicado en la parroquia 23 de Enero, para visitar el monumento donde descansan los restos de Chávez.

Estuvo acompañada por su hermano, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez; el ministro de la Presidencia, Gustavo González López; la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez; y el vicealmirante Aníbal Coronado.

Según el comunicado, Rodríguez reafirmó ante el sarcófago su compromiso de lealtad a los ideales independentistas y su determinación de continuar defendiendo la soberanía nacional, la paz y el bienestar de la paz. (ANSA).