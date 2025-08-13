LA NACION

Delegación de Hamas en El Cairo evalúa acuerdo con Israel

Delegación de Hamas en El Cairo evalúa acuerdo con Israel
La nueva propuesta exige la liberación de todos los rehenes en una sola fase, el fin de la guerra, la desmilitarización de Gaza y el exilio simbólico de algunos miembros de Hamás.

"Egipto está trabajando con Qatar y Estados Unidos para reactivar el plan de 60 días", declaró el ministro de Asuntos Exteriores egipcio, Badr Abdel Aaty.

Un funcionario árabe familiarizado con las conversaciones declaró a Ynet que El Cairo tiene la intención de invitar a un equipo negociador israelí a la capital egipcia en los próximos días, y añadió que "lo que llevó a Hamás a El Cairo fue la amenaza de Israel de capturar la ciudad de Gaza".

Según el funcionario, Egipto ha llegado a un acuerdo con Hamás sobre un eventual desarme y un exilio simbólico.

"Contrariamente a lo que algunos afirman, un acuerdo integral es más fácil: con un acuerdo parcial, solo se posponen los obstáculos", afirmó.

"Hamás desea sinceramente poner fin a la guerra, pero no cree que Israel cese en sus intentos de eliminarla. Están dispuestos a desarmarse, pero necesitan garantías", agregó el funcionario, que habló de un "optimismo cauteloso" en El Cairo.

