Delegación de legisladores surcoreanos visita sitio en Camboya de presunta red de estafas en línea

NOM PEN, Camboya (AP) — Una delegación de legisladores de la Asamblea Nacional de Corea del Sur visitó un edificio en Camboya presuntamente utilizado por una red de estafas en línea que involucraba a docenas de surcoreanos, informaron el jueves autoridades de ambos países.

Los surcoreanos fueron detenidos por la policía camboyana y repatriados a principios de octubre a Corea del Sur, donde las autoridades los han acusado de participar en fraudes, incluyendo estafas románticas y planes de inversión falsos, aparentemente dirigidos a otros surcoreanos en su país.

Los miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores y Unificación de la asamblea inspeccionaron el miércoles el sitio, ubicado en las afueras de la capital camboyana, Nom Pen, donde docenas de surcoreanos fueron detenidos durante una redada el 5 de julio.

La comisión de Camboya sobre delitos en línea indicó que la policía camboyana compartió materiales con la delegación visitante que mostraban que los ciudadanos surcoreanos trabajaban en el centro de estafas voluntariamente, sin uso de fuerza ni intimidación.

Los detenidos fueron repatriados el 18 de octubre en un vuelo chárter desde Nom Pen a Corea del Sur, donde las autoridades señalaron en ese momento que estaban tratando de determinar si los surcoreanos habían sido obligados a trabajar en las estafas.

La policía surcoreana informó a principios de la semana que los tribunales locales hasta ahora han emitido órdenes de arresto para 49 de los 64 surcoreanos repatriados, y que se estaban considerando órdenes de arresto para más repatriados. La policía ha detallado que los sospechosos están acusados de participar en estafas románticas, discursos de inversión falsos o phishing de voz.

Las estafas en línea, muchas de ellas realizadas desde países del sudeste asiático, han aumentado drásticamente desde la pandemia de COVID-19 y han producido dos tipos de víctimas: miles de personas que han sido obligadas a trabajar como estafadores bajo amenaza y los objetivos de su fraude. Los grupos de monitoreo subrayan que las estafas en línea generan miles de millones de dólares anualmente a las bandas criminales internacionales.

En los últimos cuatro meses, la policía en Camboya ha allanado 92 sitios en 18 provincias y arrestado a 3455 personas de 20 nacionalidades, de acuerdo con las autoridades camboyanas. La mayoría eran víctimas y ya han sido deportadas de Camboya. Hasta ahora, 75 personas que se cree están detrás de las estafas han sido acusadas en los tribunales camboyanos.

