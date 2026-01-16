Delegación del Congreso de EEUU llega a Dinamarca en visita de solidaridad

Una delegación de once miembros del Congreso de Estados Unidos inició este viernes una visita de apoyo a Dinamarca y Groenlandia, para expresar su solidaridad ante las presiones del presidente Donald Trump por hacerse con la isla ártica, constató un periodista de AFP.

Los once parlamentarios, tanto demócratas como republicanos, tenían previsto reunirse en Copenhague con la primera ministra, Mette Frederiksen, en presencia del jefe del gobierno groenlandés, Jens-Frederik Nielsen.

Los legisladores también deben reunirse con miembros del Parlamento danés, y llegaron a la sede de la asociación patronal danesa alrededor del mediodía para una reunión con líderes empresariales.

"Mostramos solidaridad bipartidista con el pueblo de este país y con Groenlandia. Han sido nuestros amigos y aliados durante décadas", dijo el senador demócrata Dick Durbin a periodistas.

"Queremos que sepan que les estamos muy agradecidos, y que las declaraciones del presidente [Trump] no reflejan cómo se siente el pueblo estadounidense", añadió el legislador.

La visita tiene lugar dos días después de una reunión de alto nivel en la Casa Blanca en la que Dinamarca reconoció "su desacuerdo fundamental" con un aliado histórico.

Trump insiste en su deseo de apoderarse de la enorme isla y critica a Dinamarca por su supuesta falta de compromiso con la seguridad de Groenlandia. Igualmente restó importancia al envío el jueves de una pequeña misión expedicionaria europea.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo el jueves que el despliegue de tropas europeas en Groenlandia "no tiene ningún impacto en el objetivo de (Trump) de adquirir" el territorio autónomo danés.

Además de Durbin, la delegación estadounidense incluye a los senadores Chris Coons, Peter Welch y Jeanne Shaheen del Partido Demócrata, así como Thom Tillis y Lisa Murkowski del Partido Republicano.

La Cámara de Representantes, en tanto, está representada por los demócratas Steny Hoyer, Gregory Meeks, Madeleine Dean, Sara Jacobs y Sarah McBride.

La delegación, presente el viernes y sábado en Copenhague, viajará luego al Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, donde se espera también la participación del presidente Trump.