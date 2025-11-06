Delegación del Gobierno en Canarias certifica 140 expedientes para el traslado de menores migrantes a la Península

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 6 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

La Delegación del Gobierno en Canarias informa este jueves de que ya ha culminado y firmado 140 expedientes de menores migrantes no acompañados para su traslado a Península, en aplicación tanto del artículo 5 como de la disposición adicional primera del Real Decreto 658/2025, en virtud a la declaración de contingencia migratoria del archipiélago.

A estos expedientes de traslado tramitados por la Subdelegación del Gobierno en Las Palmas y la Subdelegación del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife y resueltos por la Delegación del Gobierno en Canarias, se suman los 39 archivados por mayoría de edad de la persona migrante tras informe del Ministerio Fiscal y los 15 archivados por informe negativo de la Fiscalía.

De acuerdo con este Real Decreto por el que se regulan las medidas a adoptar en situaciones de contingencia migratoria extraordinaria para la protección del interés superior de la infancia y la adolescencia migrante no acompañada, desde la notificación de la resolución de ubicación y traslado, la Comunidad Autónoma de Canarias debe ejecutar la salida del menor hacia la comunidad de destino en un plazo máximo de cinco días naturales, recoge una nota de la Delegación del Gobierno.