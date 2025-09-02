Delegación del Gobierno prohíbe la concentración de Vox frente al centro de menores de Hortaleza

MADRID, 2 Sep. 2025 (Europa Press) -

La Delegación del Gobierno en Madrid ha prohibido la concentración convocada por Vox para este martes a las 18.30 horas en las inmediaciones del Centro de Primera Acogida de Hortaleza después de que la semana pasada se produjera la presunta violación de una menor de 14 años por parte de un residente del centro. "Es una concentración dirigida a hostigar a los menores en sus casa" ha manifestado el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, en declaraciones a TVE, que ha apuntado que la Policía Nacional ha situado en "elevado" el riesgo que entrañaba esta concentración.

Poco antes, la portavoz del Grupo Parlamentario Vox en el Congreso de los Diputados, Pepa Millán, había anunciado que la convocatoria de esta protesta se daba en solidaridad con la víctima de la agresión sexual, y también "en nombre de todas las víctimas de la inmigración ilegal, masiva e incompatible".

Millán, que ha asegurado que si no hace Vox esta protesta, "nadie lo va a hacer y nadie lo va a denunciar", ha enviado toda su solidaridad a la familia de la presunta victima, a la par que ha criticado "la presencia cada vez más numerosa" de estos centros en los que, dice, "se internan a varones jóvenes de cultura incompatibles con Occidente".

Ya el pasado mes de mayo la Delegación del Gobierno dictó una resolución por la que se prohibió la concentración convocada por la Asociación Núcleo Nacional frente a este mismo Centro de Primera Acogida de Hortaleza. En aquella ocasión, la Delegación justificó su decisión en "la necesidad de proteger la seguridad ciudadana y los derechos fundamentales de los menores acogidos en el centro".