La delegación israelí encargada de las negociaciones de una eventual tregua con Hamás en la Franja de Gaza marchó de El Cairo, dijeron los medios del país hebreo.

El Cairo acogió el martes una reunión entre el director de la CIA, William Burns; el jefe del Mosad, David Barnea; el primer ministro catarí, Mohamed bin Abdulrahman Al Thani, y responsables egipcios.

El objeto del encuentro era discutir una tregua en la Franja de Gaza y una liberación de los rehenes en manos de Hamás.

Varios medios israelíes, entre ellos The Jerusalem Post y The Times of Israel, señalaron el martes por la noche el regreso de la delegación de su país, sin más indicaciones.

La delegación está "camino de regreso desde El Cairo", dijo un responsable de la oficina del primer ministro, Benjamin Netanyahu, citado por The Times of Israel.

La televisión AlQahera News, cercana a los servicios de inteligencia egipcios, dijo citando a un alto responsable del país que las discusiones en El Cairo habían sido "positivas" y que iban a continuar "los tres próximos días".

De su lado, Hamás está "abierto a la idea de discutir toda iniciativa para poner fin a la agresión y a la guerra", dijo a la AFP uno de sus dirigentes bajo condición de anonimato.

"Hamás y los otros movimientos palestinos esperan los resultados de las negociaciones de El Cairo", añadió.

