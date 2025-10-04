Delegaciones de Israel, Hamás, Qatar y EEUU preparan su viaje a Egipto para concretar el plan de paz

MADRID, 4 Oct. 2025 (Europa Press) -

Altos representantes de Israel, Hamás, Qatar y Estados Unidos están ultimando su viaje a la ciudad-balneario egipcia de El Arish; el escenario, según múltiples medios estadounidenses e israelíes, acogerá un encuentro crucial para intentar cerrar el plan de paz articulado por el presidente norteamericano, Donald Trump, y poner fin a casi dos años de devastador conflicto en la Franja de Gaza.

Según fuentes de la cadena estadounidense CBS, la delegación estadounidense estará encabezada por el enviado de Trump, Steve Witkoff y el yerno del presidente, Jared Kushner, uno de los principales implicados en la política norteamericana en Oriente Próximo durante la primera administración del mandatario.

Witkoff y Kushner están terminando de preparar su viaje a El Arish, como también lo están haciendo el resto de delegaciones con un objetivo en mente: pactar una primera fase del acuerdo que implicaría, en un plazo de 72 horas tras su concreción, la puesta en libertad de todos los rehenes de Hamás a cambio de 250 presos condenados a cadena perpetua y más 1700 gazatíes detenidos tras el 7 de octubre de 2023, incluidos todas las mujeres y los niños detenidos en este contexto.

Todavía se desconoce la composición de las otras tres delegaciones.