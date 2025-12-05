Delegaciones de Ucrania y EEUU sostendrán otra reunión en Miami este viernes

Los negociadores ucranianos sostendrán una nueva reunión este viernes en Miami, Florida, con los representantes del gobierno de Donald Trump para abordar el plan estadounidense sobre el fin de la guerra con Rusia, declaró a la AFP un alto funcionario ucraniano.

"Sí, hay prevista una nueva reunión hoy", declaró Oleksandr Bevz, asesor de la presidencia de Ucrania, quien también precisó que el negociador jefe de Kiev, Rustem Umerov, se encuentra en Miami.

Un responsable estadounidense, que pidió el anonimato, dijo el miércoles que el emisario de Trump, Steve Witkoff, y el yerno del presidente estadounidense Jared Kushner iban a reunirse con Umerov el jueves en Florida.

Mijailo Podoliak, un consejero de la Presidencia ucraniana, apuntó en X que aunque "el proceso diplomático se esté llevando a cabo actualmente entre bastidores, (...) las posiciones están claras".

"Ucrania quiere el fin de la guerra y está dispuesta a hablar", señaló.

Desde que hace unas tres semanas Estados Unidos presentó un plan de paz, se han organizado varias sesiones para conversar con los ucranianos en Ginebra y en Florida, con el objetivo de enmendar el texto según los deseos de Kiev.

El emisario Witkoff y Kushner viajaron a Moscú el miércoles y le presentaron el documento al presidente ruso, Vladimir Putin.

No se han filtrado muchos detalles del plan enmendado pero, para Kiev, la primera versión era muy favorable a Rusia.

Tras la reunión en Moscú, el Kremlin indicó que hubo avances pero quedaba "mucho trabajo" antes de que se pueda solucionar el conflicto, iniciado en 2022 con la invasión rusa de Ucrania.

Entretanto, el ejército ruso continuó este jueves avanzando en el frente y reivindicó la toma de la localidad de Bezimenne, en la región oriental de Donetsk, donde se concentran los combates.

La fuerza aérea ucraniana, por su parte, reportó que Rusia envió 137 drones a territorio ucraniano por la noche, y derribó a 80.

En varias regiones sigue habiendo cortes de electricidad por los bombardeos rusos contra instalaciones energéticas de las últimas semanas, según el Ministerio de Energía.

