Delegada del Gobierno en C-LM pide a su propio Ejecutivo desde el Ayuntamiento de Toledo acabar con el trasvase

TOLEDO, 11 Jul. 2025 (Europa Press) - La delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, ha urgido este viernes a su propio Ejecutivo a "terminar de una vez con el trasvase" del Tajo al Segura y que se cumplan las sentencias del Tribunal Supremo que instan a garantizar los caudales mínimos. Tolón ha realizado estas manifestaciones antes de firmar en el Ayuntamiento de Toledo, con su alcalde, Carlos Velázquez, la adhesión de la capital regional al sistema VioGén. Preguntada por el descenso del caudal que el Tajo a su paso por Toledo ha sufrido esta semana, ha explicado que desde la Confederación Hidrográfica estudian las causas de esa bajada "drástica" experimentada por el río. "El presidente de la CHT me ha dicho que nunca se ha bajado de los caudales mínimos, nunca se ha bajado de 13,5 metros cúbicos por segundo", ha indicado Tolón. Dicho esto, y después de que el regidor toledano, que le ha precedido en la respuesta, pidiese el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Supremo, la delegada del Gobierno, y anterior exalcaldesa de Toledo, ha asegurado que "iba ir más allá que el alcalde", pidiendo desde el Consistorio capitalino el fin del trasvase. "Voy a ir más allá de lo que dice el alcalde. Por supuesto que se tienen que cumplir las sentencias, y por supuesto que desde la ciudad de Toledo y desde el Ayuntamiento tenemos que pedir una vez más que se termine con el trasvase Tajo-Segura". La actual delegada del Gobierno en la región ha defendido que Castilla-La Mancha y Toledo han sido "solidarios durante muchas décadas, y ahora hay otras medidas para que el Levante tenga agua y, pueda no solamente beber, sino también pueda ejercer sus actividades económicas". "Castilla-La Mancha tiene también el derecho de ejercer sus actividades económicas y eso pasa, aparte de que se cumplan las sentencias de los caudales ecológicos, por que se termine con el trasvase Tajo-Segura". "Lo dije en el Ayuntamiento de Murcia y lo vuelvo a decir hoy como delegada del Gobierno de España. Es una reivindicación que hago, siendo Gobierno de España, a mi propio Gobierno. Que se termine de una vez con este trasvase", ha instado Tolón, que en su anterior etapa como alcaldesa de Toledo fue declarada persona 'non grata' por el pleno del Ayuntamiento de Murcia, por las declaraciones que realizó en el propio Consistorio murciano pidiendo el fin del trasvase.

