Delegado del Gobierno destaca el "extraordinario trabajo" de la Policía Nacional en la concentración de Núcleo Nacional
MADRID, 9 nov. 2025 (Europa Press) -
El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha destacado el "extraordinario trabajo" de la Policía Nacional en la concentración convocada en la tarde de este sábado por Núcleo Nacional y que se ha saldado con tres detenidos, uno de ellos menor.
Lo ha hecho a su llegada a la misa en la Catedral de la Almudena por el día de la patrona de la ciudad, donde ha remarcado que los agentes han atendido "la seguridad de los asistentes y también de los ciudadanos ante quien salta la ley".
"La Policía Nacional no tiene contemplación y hace que la ley se cumpla", ha dicho el delegado sobre la concentración, a la que han asistido unas 700 personas y en la que finalmente se produjeron "disturbios", según ha apuntado.
La convocatoria, que había sido comunicada a Delegación, bajo el lema "contra la impunidad de los políticos corruptos", ha partido a las 19 horas del sábado desde la plaza Murillo y ha transcurrido por el paseo del Prado y plaza Cánovas del Castillo, hasta la carrera de San Jerónimo, donde los agentes procedieron a la detención de tres varones por desórdenes públicos.
