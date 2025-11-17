Delegados de COP30 se adentran en temas más espinosos en última semana de negociaciones sobre clima

Por Lisandra Paraguassu

BELÉN, Brasil, 17 nov (Reuters) - Los ministros de los gobiernos de todo el mundo se preparan para los últimos días de negociaciones en la cumbre de la ONU sobre el clima, en un intento de alcanzar un acuerdo que demuestre la determinación mundial en un contexto de creciente asertividad por parte de los países en desarrollo.

La tarea no será fácil. Los países se están adentrando en algunos de los temas más difíciles, muchos de los cuales se han dejado fuera de la agenda formal para garantizar que las conversaciones sigan avanzando incluso si un tema se atasca.

También se espera que el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, llegue el miércoles a la ciudad amazónica de Belén para ayudar a alcanzar un consenso entre las partes antes de la última sesión prevista para el viernes.

LOS PAÍSES EN DESARROLLO MUESTRAN MÁS FUERZA

La nueva dinámica de la diplomacia climática ha llevado a China, India y otros países en desarrollo a mostrar más fuerza este año, mientras que la Unión Europea se ve lastrada por un apoyo cada vez menor en los países miembros y Estados Unidos, antaño dominante, se ha ausentado por completo.

A la pregunta de si había algún tema que dominara las conversaciones, el presidente de la COP30, André Correa Do Lago, respondió: "Todo, todo. Es muy complicado".

El principal objetivo de Brasil para la COP30 es lograr un acuerdo que reafirme el Acuerdo de París de 2015, al tiempo que reconozca sus deficiencias estableciendo planes claros para la acción climática futura.

El trabajo de la cumbre es "árido, es complicado, es angustioso, es agotador (...) y es absolutamente necesario", dijo el ministro de Energía británico, Ed Miliband.

ATENCIÓN A LAS DIFERENCIAS

Durante la semana pasada, los negociadores tuvieron la oportunidad de airear sus diferencias en tres cuestiones clave: la financiación de la lucha contra el cambio climático, las medidas comerciales unilaterales y los recortes de emisiones previstos, que se quedan cortos.

El objetivo central del Tratado de París, evitar un calentamiento superior a 1,5 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales, no se alcanzará.

Las tendencias actuales de las emisiones provocan un calentamiento del planeta de al menos 2,3 grados centígrados, algo que el ministro de Clima de Noruega afirmó que las partes acordaron que debía abordarse.

Andreas Bjelland Eriksen, ministro responsable del clima noruego, dijo a Reuters que "es imprescindible poder hablar sobre cómo cerrar la brecha en el futuro".

Un bloque de países en desarrollo también busca un calendario de pagos para garantizar que los países ricos cumplan las promesas realizadas en la COP29 del año pasado de aportar $300.000 millones de dólares anuales en financiación para el clima de aquí a 2035. Estados Unidos, ausente de la COP30, ha incumplido compromisos anteriores.

CONVERSACIONES SOBRE TECNOLOGÍA LIMPIA

El creciente papel de China en las negociaciones de la ONU sobre el clima se produce después de décadas en las que Pekín ha representado los intereses de los países en desarrollo en las negociaciones, al tiempo que crecía su propio sector de tecnología verde.

Li Xing, profesor del Instituto de Estrategias Internacionales de Cantón, dijo: "No es que China haya puesto en marcha una nueva y brillante estrategia, simplemente ha sucedido".

"Con Estados Unidos dando un paso atrás -Trump no está interesado en absoluto en este sector-, China ve una apertura y dice: 'Estamos interesados; estamos dispuestos a ir'", dijo Li a Reuters en Pekín. (Información de Lisandra Paraguassu, Valerie Volcovici, Katy Daigle, Simon Jessop, William James, Kate Abnett y Sudarshan Varadhan; Información adicional de Eduardo Baptista en Pekín; Editado en español por Juana Casas)