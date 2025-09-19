Delfines rosas, celebraciones del Día de la Independencia y más fotos de la semana en América Latina

Un miembro de una milicia organizada por el gobierno se ajusta el casco durante un entrenamiento militar en Valencia, Venezuela, y varios niños se bañan en un albergue improvisado para personas desplazadas por la violencia de las bandas en Puerto Príncipe, Haití.

Científicos y veterinarios capturan un delfín rosa para comprobar su estado de salud en Puerto Nariño, Colombia. Guatemala y México, entre otros, celebraron el Día de la Independencia.

___

Esta fotogalería destaca algunas de las mejores imágenes noticiosas tomadas por los fotógrafos de The Associated Press en Latinoamérica y el Caribe publicadas entre el 12 y el 18 de septiembre de 2025.

___

Las imágenes fueron seleccionadas por el fotógrafo de The Associated Press Ramón Espinosa en La Habana, Cuba.

___

Los fotógrafos de AP están en Instagram en: https://www.instagram.com/apnews

AP Images en X: http://twitter.com/AP_Images

blog de AP Images: http://apimagesblog.com