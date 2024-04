Delta Air Lines elige a T-Mobile como socio preferido de movilidad

BELLEVUE, Washington y ATLANTA, Georgia--(BUSINESS WIRE)--abr. 18, 2024--

Delta Air Lines (NYSE: DAL) anunció hoy que ha designado a T-Mobile (NASDAQ: TMUS) como su socio de movilidad preferido, uniendo así a la aerolínea más premiada del país con la red 5G más galardonada del país. Durante este acuerdo a largo plazo Delta transferirá más de 60,000 líneas a T-Mobile e instalará una red 5G híbrida de T-Mobile en su sede de Atlanta para aumentar la eficiencia operativa y mejorar el servicio al cliente.

Delta es reconocida constantemente por su excelencia en una amplia variedad de categorías que van desde el servicio al cliente hasta el rendimiento operativo. Todo ello se debe a que Delta desafía los límites para mejorar la experiencia de viaje para sus millones de clientes. Con la red 5G más grande y rápida del país, el objetivo de Delta es mejorar sus operaciones en casi todas las etapas del viaje: desde el check-in y el abordaje hasta la partida, la llegada, el manejo de equipaje y más.

“Conectar al mundo también significa aprovechar la conectividad de clase mundial”, indicó Ranjan Goswami, vicepresidente sénior de planificación de experiencia del cliente de Delta Air Lines. “Nuestra colaboración con T-Mobile revela cómo atendemos a los clientes en cada etapa de su viaje y asegura que nuestro personal tenga toda la información que necesita al alcance de la mano para ofrecer las experiencias superiores y positivas por las que se reconoce a Delta”.

Con esta asociación, Delta acelera su iniciativa para mejorar la conectividad entre varios de sus equipos de primera línea con smartphones 5G, tablets y dispositivos reforzados, lo que a la larga elevará la experiencia del cliente a alturas impresionantes.

Además, una red híbrida 5G dedicada a las soluciones avanzadas de red 5G de T-Mobile mejorará el rendimiento de la 5G de ultracapacidad para los empleados corporativos en la sede de Delta en Atlanta. Esto ofrecerá una cobertura 5G integral en espacios interiores y exteriores para lograr una conectividad rápida y confiable que es esencial para las operaciones a lo largo de las instalaciones de Delta, incluidos los hangares y las operaciones técnicas.

“Delta tiene mucho en común con T-Mobile. Como empresas, nos apasiona conectar a las personas y lugares y al mismo tiempo, brindar experiencias de cliente excepcionales”, apuntó Callie Field, presidenta de T-Mobile Business Group. “Como red 5G líder en 20 de los aeropuertos más concurridos del país, nos entusiasma poner en práctica nuestras soluciones para el beneficio de los clientes y empleados de Delta”.

Acerca de Delta

Nadie conecta mejor al mundo. A través de la cordialidad y el servicio del personal de Delta Air Lines (NYSE: DAL) y el poder de la innovación, Delta nunca deja de buscar maneras para que todos los clientes sientan que cada viaje es personalizado. Cien mil empleados de Delta se encargan de ofrecer una experiencia del cliente de clase mundial en más de 4,000 vuelos diarios a más de 280 destinos en seis continentes, y de conectar a las personas con lugares y entre sí. Delta brindó servicio a más de 190 millones de clientes en 2023 —de manera segura y confiable y con un innovador servicio al cliente líder en la industria—, y fue reconocida una vez más como la aerolínea más puntual de Norteamérica. Seguimos comprometidos con asegurar que el futuro de los viajes sea conectado, personalizado y agradable. El motivo verdadero y perdurable de nuestro personal es hacer que todos los clientes se sientan bienvenidos y respetados en cada tramo de su viaje con nosotros.

Acerca de T-Mobile

T-Mobile US, Inc. (NASDAQ: TMUS) es El Un-carrier superpoderoso de Estados Unidos con una red 4G LTE avanzada y una transformativa red 5G nacional que ofrecerá conectividad confiable para todos. Los clientes de T-Mobile reciben una calidad inigualable por su dinero, una firme obsesión por ofrecerles la mejor experiencia de servicio posible y un dinamismo indiscutible para disrumpir el mercado y así crear competencia e innovación más allá del ámbito del servicio móvil. Con sede en Bellevue, Washington, T-Mobile presta servicios a través de sus subsidiarias y opera sus marcas emblemáticas, T-Mobile, Metro by T-Mobile y Sprint. Más información en: https://es.t-mobile.com

