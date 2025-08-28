Delta anuncia una nueva ruta Madrid-Boston con servicio diario

MADRID, 28 Ago. 2025 (Europa Press) -

La aerolínea Delta ha anunciado oficialmente el lanzamiento de una nueva ruta directa diaria entre el aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas y el aeropuerto internacional Logan de Boston, reforzando su compromiso con el mercado español. La operación está diseñada para satisfacer la demanda creciente de viajes tanto de negocios como de turismo entre España y la costa noreste de Estados Unidos. El primer vuelo de esta línea MAD-BOS está previsto para el 17 de mayo de 2026.

A bordo, los nuevos vuelos de Delta a Madrid serán operados de lunes a domingo por el Airbus A330-900neo, que ofrece cuatro experiencias de producto. Los clientes de Delta One podrán disfrutar de asientos reclinables, comidas elaboradas por chefs renombrados y amenities exclusivos diseñados por Missoni. En todas las cabinas/clases, los viajeros se beneficiarán de una oferta amplia gastronómica y del entretenimiento Delta Studio, y los miembros de SkyMiles podrán disfrutar de Wi-Fi gratuito proporcionado por T-Mobile.

“Al añadir servicios diarios sin escalas a Madrid desde Boston, estamos mejorando nuestra red europea y continuando con nuestro compromiso de ofrecer una experiencia de viaje excepcional de principio a fin”, afirmó el vicepresidente senior de planificación de redes, Paul Baldoni. Delta estrenó el pasado mes de mayo la ruta BCN-BOS, que vino a sumarse a los 14 servicios semanales entre Barcelona y Nueva York, más el incremento de frecuencias a Atlanta desde la Ciudad Condal.

Las rutas Madrid - Nueva York JFK y Madrid - Atlanta continúan su operativa habitual con siete vuelos semanales respectivamente, tratándose de un servicio más que consolidado por parte de la compañía estadounidense. Los vuelos para verano de 2026 ya se pueden reservar en la página web de la aerolínea o en agencias de viajes.