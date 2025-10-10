Delta y Aeroméxico recurren decisión de Gobierno de EEUU de disolver empresa conjunta: presentación judicial
- 1 minuto de lectura'
WASHINGTON, 10 oct (Reuters) - Delta Air Lines y Aeroméxico impugnaron una decisión del Gobierno de Donald Trump que les ordenaba disolver antes del 1 de enero una empresa conjunta, la cual les permitía coordinar decisiones sobre programación, precios y capacidad para los vuelos entre Estados Unidos y México.
Las compañías presentaron un recurso legal contra la decisión del Departamento de Transporte de Estados Unidos el mes pasado ante el Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito, la cual se hizo pública el viernes.
El Departamento ordenó la disolución de la empresa conjunta, que llevaba casi nueve años en funcionamiento, como parte de una serie de acciones contra la aviación mexicana, alegando problemas de competencia. (Reporte de David Shepardson; editado en español por Raúl Cortés Fernández)
Otras noticias de Estados Unidos
- 1
Tendría que vivir dos años pero logra acercarse a los 40: en su ADN está el secreto
- 2
La reacción de María Corina Machado tras ganar el Premio Nobel de la Paz: “Es un firme llamado para la transición a la democracia en Venezuela”
- 3
OpenAI y Sur Energy construirán un megacentro de datos en la Patagonia
- 4
Sam Altman: “Stargate Argentina ayudará a hacer realidad la visión del presidente Milei”