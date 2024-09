Demanda afirma que miley cyrus copió una canción de bruno mars para su éxito 'flowers'

Por Blake Brittain

17 sep (Reuters) - La estrella del pop Miley Cyrus copió el éxito de su compatriota Bruno Mars "When I Was Your Man" en su sencillo número uno "Flowers", según una demanda por derechos de autor presentada ante un tribunal federal de California.

La demanda, presentada el lunes por el propietario de los derechos musicales Tempo Music Investments, dice que "Flowers" duplica "numerosos elementos melódicos, armónicos y líricos" de la canción de Mars, que encabezó el Billboard Hot 100 en 2013.

Portavoces de la discográfica de Cyrus, Sony Music, y abogados y portavoces de Tempo no respondieron inmediatamente a una solicitud de comentarios sobre la demanda el martes.

Mars no es parte en la demanda, y los portavoces de su discográfica, Atlantic Records, de Warner Music Group, declinaron hacer comentarios. Tempo dijo en la demanda que compró su parte de "When I Was Your Man" al co-escritor de la canción, Philip Lawrence en 2020.

La demanda también acusó a los propietarios de servicios de streaming, incluidos Apple y Amazon, y a minoristas como Target y Walmart, de infringir los derechos de autor de Tempo al distribuir la canción de Cyrus. Los portavoces de las empresas no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.

Cyrus lanzó "Flowers" en su álbum de 2023 "Endless Summer Vacation". "Flowers" tiene más de mil millones de reproducciones en Spotify y ganó el premio Grammy a la Canción del Año en 2024.

La demanda de Tempo agrega que "Flowers" tiene "sorprendentes similitudes" con "When I Was Your Man", incluyendo melodías, líneas de bajo, progresiones de acordes y elementos líricos. También citaba un artículo de Billboard de 2023, que decía que "cualquier oyente puede detectar que (la canción de Bruno Mars) tiene un estribillo que es el inverso del que canta Cyrus en 'Flowers'".

Tempo solicitó al tribunal una cantidad no especificada en concepto de daños y perjuicios y una orden de bloqueo de la supuesta infracción. (Blake Brittain en Washington; Editado en español por Héctor Espinoza)

