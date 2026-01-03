Demanda contra Paramount por "Top Gun: Maverick", rechazada por un tribunal de apelación de EEUU

Por Jonathan Stempel

2 ene (Reuters) - Un tribunal federal de apelaciones dictaminó el viernes que la superproducción de 2022 de Tom Cruise "Top ⁠Gun: Maverick" no infringe un ⁠artículo de revista que inspiró la película original de 1986 "Top Gun".

El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Pasadena, California, declaró que "Maverick", de Paramount Pictures, no era ⁠sustancialmente similar ‌a "Top ​Guns", un artículo de 1983 de Ehud Yonay sobre la escuela de entrenamiento de pilotos ​de caza Top Gun de la Marina estadounidense en San Diego.

Ese año, Yonay cedió ‌a Paramount los derechos de su artículo para la ‌versión original de "Top Gun", y fue ​acreditado en la película.

Su viuda, Shosh Yonay, y su hijo, Yuval Yonay, herederos de sus derechos de autor, rescindieron la licencia en 2020 y dijeron que merecían algunos beneficios de "Maverick", cuya recaudación mundial de 1.500 millones de dólares es la 14ª más alta de la historia según Box Office Mojo. "Maverick" es también la película más taquillera de Cruise.

Los abogados de los Yonay no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios. Paramount, ⁠parte de Paramount Skydance, y sus abogados no respondieron inmediatamente a solicitudes similares.

Los Yonay, ambos de Israel, dijeron que "Maverick" compartía argumento, ​personajes, diálogos y elementos temáticos con "Top Guns", y que ambas obras describían "lo que hace falta para ser el mejor de los mejores en la aviación de combate".

El tribunal de apelación, compuesto por tres jueces, declaró que "Maverick" contenía muchos elementos argumentales significativos que no aparecían en "Top Guns", como una subtrama romántica y el regreso del personaje de Cruise, el capitán de la Marina Pete "Maverick" Mitchell, ⁠para entrenar a pilotos más jóvenes.

También dijo que los Yonay describían ambas obras a "un nivel tan alto ​de abstracción" que las supuestas similitudes no eran protegibles.

"Su alegación de similitud sustancial fracasa porque lo que está protegido no es similar, y lo que es similar no está protegido", escribió el Juez de Circuito Eric ‍Miller.

El panel añadió que Paramount no estaba obligada a acreditar a Ehud Yonay en "Maverick" porque su acuerdo de 1983 no cubría la película.

La decisión del viernes confirmó una desestimación de abril de 2024 por el juez de distrito de Estados Unidos Percy Anderson en Los Ángeles.

Paramount también se defiende de una demanda interpuesta ​en Nueva York por el guionista Shaun Gray, quien afirma que escribió varias escenas que aparecieron en "Maverick" y que merece parte de sus beneficios. La selección del jurado está prevista para el 9 de marzo. (Reportaje de Jonathan Stempel en Nueva ‍York; Edición de Bill Berkrot. Editado en español por Natalia Ramos y Raúl Cortés Fernández)