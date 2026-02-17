demanda de gas en España caería este año tras el impulso del apagón

Por Pietro Lombardi

MADRID, 17 feb (Reuters) -

Según informó el martes el operador de la red de gas Enagás.

Tras el apagón, el operador de la red impulsó el uso de fuentes de generación de energía estables, como las centrales de gas, que ayudan a controlar mejor el voltaje, pero aumentan los costes.

Aproximadamente un 33% el año pasado, según dijo el consejero delegado, Arturo Gonzalo, en una conferencia telefónica.

Resultados de la empresa de 2025.

La demanda total de gas, incluidas las exportaciones a países como Francia, aumentó un 7,4% hasta alcanzar el equivalente a 372 teravatios hora. Este año, se espera que la demanda caiga hasta alrededor de 345 TWh, un nivel cercano al de 2024, según Gonzalo.

Las exportaciones de gas natural de España a Francia aumentaron aproximadamente un 59%, en un momento en que el país vecino llenaba sus almacenes subterráneos. Las exportaciones totales de gas aumentaron un 17%.

(Información de Pietro Lombardi; edición de David Latona y Jan Harvey; edición en español de Jorge Ollero Castela y Paula Villalba)