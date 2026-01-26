Demanda de refugio impulsa al oro a máximo histórico por encima de US$5.100

Por Swati Verma

26 ene (Reuters) - Los precios del oro extendieron el récord y superaron los 5.100 dólares, ya que los bancos centrales y los inversores buscan refugio de los riesgos geopolíticos y la volatilidad del mercado inducida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

* A las 15:13 GMT, el oro al contado ganaba un 2,3% a US$5.096,60 la onza, tras tocar un pico de US$5.110,50, y los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en febrero mejoraban la misma cantidad, a US$5.094,30.

* El oro se disparó un 64% en 2025, su mayor subida anual desde 1979, batiendo múltiples récords gracias a la demanda de refugio, la relajación de la política monetaria estadounidense, las fuertes compras de los bancos centrales y las entradas récord en fondos cotizados. Los precios acumulan ya un alza del 18% desde principios de año.

* Ole Hansen, jefe de estrategia de materias primas de Saxo Bank, dijo que Trump y la incertidumbre que genera a múltiples niveles siguen siendo el principal motor del repunte de los precios y del impulso inversor impulsado por el miedo a perderse algo.

* En un nuevo evento de turbulencia geopolítica, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el sábado que impondría un arancel del 100% a Canadá si sigue adelante con un acuerdo comercial con China.

* Los analistas afirman que el oro tiene más margen de subida este año, potencialmente hacia los US$6.000, debido a las crecientes tensiones mundiales y a la fuerte demanda de los bancos centrales y los consumidores.

* La plata al contado tocó nuevos máximos de US$112,18 la onza. El viernes, la plata pasó por primera vez la marca de los US$100, superando su récord del 147% del año pasado, gracias a los flujos minoristas y compras impulsadas por el impulso, que se sumaron a un prolongado periodo de escasez en los mercados físicos.

* El platino al contado sumaba un 3,7% a US$2.870,65, tras tocar un récord de US$2.918,80, y el paladio avanzaba un 6,2%, a US$2.133,75, su mayor nivel desde 2022.

