Demanda de semiconductores impulsa exportaciones surcoreanas a nivel récord en 2025

La creciente demanda mundial de semiconductores disparó las exportaciones surcoreanas a un nivel récord en 2025, pese a la turbulencia causada por los aranceles de Donald Trump, según cifras oficiales divulgadas el jueves.

Las exportaciones totales surcoreanas alcanzaron en 2025 más de US$700.000 millones, según el Ministerio de Industria, 3,8% más que en 2024.

El interés mundial en la inteligencia artificial hizo que la industria de semiconductores registrara exportaciones por US$173.400 millones en 2025, una cifra récord y un incremento de 20% desde el año previo, indicó el Ministerio.

Los chips de memoria utilizados en los centros de datos de IA tuvieron fuerte demanda, agregó.

El gigante tecnológico surcoreano Samsung Electronics es uno de los principales fabricantes mundiales de chips de memoria, que aportan componentes cruciales para la industria de la IA y la infraestructura que requiere.

Corea del Sur también es sede de SK hynix, otro actor clave en el mercado mundial de semiconductores.

Este país, la cuarta mayor economía de Asia, inicialmente enfrentó aranceles estadounidenses de 25%, pero logró un acuerdo para reducirlos a 15%.