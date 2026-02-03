Demanda de Trump contra el IRS por $10.000 millones plantea preocupaciones de conflicto de interés

WASHINGTON (AP) — La demanda por 10.000 millones de dólares que el presidente Donald Trump interpuso contra el Servicio Interno de Impuestos (IRS por sus iniciales en inglés) debido a la filtración de su información fiscal plantea una serie de preguntas legales y éticas, incluida la conveniencia de que el líder del ejecutivo emprenda un litigio contra el gobierno que él mismo dirige, aseguran expertos legales.

La denuncia, presentada el jueves ante un tribunal federal en Florida, incluye a los hijos del presidente, Donald Jr. y Eric, como demandantes. Argumenta que la filtración de los registros fiscales confidenciales de Trump y de la Organización Trump causó "daño reputacional y financiero, vergüenza pública, empañó injustamente su reputación empresarial, los retrató de manera falsa y afectó negativamente la posición pública del presidente Trump y de los otros demandantes".

El excontratista del IRS Charles Edward Littlejohn —quien trabajó para Booz Allen Hamilton, una empresa de tecnología de defensa y seguridad nacional— fue sentenciado en 2024 a cinco años en prisión después de declararse culpable de filtrar información fiscal sobre Trump y otras personas a dos medios de comunicación entre 2018 y 2020.

Los medios no fueron nombrados en los documentos de acusación, pero la descripción y el periodo coinciden con reportajes sobre las declaraciones de impuestos de Trump en The New York Times y reportajes sobre los impuestos de estadounidenses adinerados en el medio de periodismo de investigación ProPublica.

The New York Times reveló en 2020 que Trump pagó 750 dólares en impuestos federales sobre la renta el año en que ingresó por primera vez a la Casa Blanca y no pagó impuestos sobre la renta en algunos años gracias a las colosales pérdidas reportadas.

Analistas legales afirman que Trump tiene un caso legítimo contra el IRS, pero cuestionan la cantidad que busca, así como su decisión de seguir adelante con el caso. La divulgación violó el Código 6103 del IRS, una de las leyes de confidencialidad más estrictas en el estatuto federal, la cual brinda un remedio legal a las personas cuya información fiscal ha sido filtrada, incluyendo un mínimo de 1.000 dólares por divulgación.

Como Littlejohn robó registros fiscales de otros multimillonarios, incluidos Jeff Bezos y Elon Musk, existe la posibilidad de que el caso establezca un precedente para que otros individuos acaudalados busquen compensación del gobierno debido a la filtración.

David Gair, abogado fiscal de Troutman Pepper Locke en Dallas que representa a individuos cuya información fiscal fue incluida en las filtraciones de Littlejohn, señaló a The Associated Press que muchos clientes ya se han puesto en contacto para presentar un posible reclamo contra el gobierno.

“La gente está diciendo, bueno, si él puede hacerlo, ¿por qué yo no? Y creo que habrá muchas más personas que presenten demandas similares con la idea de que podrían aprovechar lo que está haciendo”.

Amy Hanauer, directora ejecutiva del Institute on Taxation and Economic Policy, dice que ya se ha proporcionado un remedio legal para la filtración.

“El contratista que filtró esta información ha sido encarcelado, el Departamento del Tesoro del gobierno de Trump canceló sus contratos con la empresa que empleaba al filtrador, y el IRS emitió una rara disculpa pública a los contribuyentes afectados por la filtración”, y el IRS se ha comprometido a fortalecer sus procedimientos de protección de datos como resultado, dijo Hanauer.

Añade que “incluso si un juez imparcial rechaza justificadamente las demandas de Trump como absurdas, existe un gran riesgo de que el IRS ‘acepte’ llegar a un acuerdo y pague una enorme cantidad de dólares de los contribuyentes a Trump”.

Cuando un reportero le preguntó el fin de semana sobre cómo manejará estar en ambos lados de la demanda, Trump puso de ejemplo una denuncia anterior que presentó contra el Departamento de Justicia buscando aproximadamente 230 millones de dólares en daños por sus investigaciones sobre los vínculos de su campaña de 2016 con Rusia y el caso de retención de documentos clasificados en Mar-a-Lago en 2022.

Añadió que se supone que debo “llegar a un acuerdo conmigo mismo”.

“Creo que lo que haremos es hacer algo para caridad”, dijo Trump el sábado. “Podría ser una cantidad sustancial. A nadie le importaría porque irá a varias organizaciones benéficas muy buenas”.

Un representante de la Casa Blanca no ofreció detalles sobre qué organizaciones podrían recibir dinero del acuerdo.

Gair señaló que las personas cuya información fiscal ha sido filtrada no tienen que demostrar daños compensatorios, aunque Trump también busca daños punitivos.

Refiriéndose a los acuerdos que el negocio familiar de Trump ha firmado desde que ganó la reelección, Gair dijo que el mandatario podría tener dificultades para demostrar un daño real.

“Me cuesta creer que realmente haya tenido pérdidas, pero tal vez”, dijo Gair.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.