Demandan a Apple por usar libros con derechos de autor para entrenar a Apple Intelligence

Por Blake Brittain

10 oct (Reuters) - Dos neurocientíficos presentaron una demanda contra Apple en un tribunal federal de California, alegando que la compañía tecnológica hizo un uso indebido de miles de libros con derechos de autor para entrenar su modelo de inteligencia artificial Apple Intelligence.

Susana Martinez-Conde y Stephen Macknik, profesores de la Universidad de Ciencias de la Salud SUNY Downstate en Brooklyn, Nueva York, declararon ante el tribunal el jueves, en una demanda colectiva propuesta, que Apple utilizó "bibliotecas paralelas" ilegales de libros pirateados para entrenar a Apple Intelligence.

Otro grupo de autores demandó a Apple el mes pasado por el supuesto uso indebido de su trabajo en el entrenamiento de inteligencia artificial.

EMPRESAS DE TECNOLOGÍA SE ENFRENTAN A DEMANDAS

La demanda es uno de los muchos casos de alto riesgo presentados por propietarios de derechos de autor, como autores, medios de comunicación y sellos musicales, contra empresas de tecnología, incluidas OpenAI, Microsoft y Meta Plataformas, por el uso no autorizado de su trabajo en el entrenamiento de inteligencia artificial.

Anthropic acordó pagar US$1500 millones para resolver una demanda presentada por otro grupo de autores por el entrenamiento de su chatbot Claude, impulsado por inteligencia artificial, en agosto.

Los portavoces de Apple, así como los representantes legales de Martínez-Conde y Macknik, no respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios sobre la nueva demanda.

"El día después de que Apple presentó oficialmente Apple Intelligence, la compañía ganó más de US$200.000 millones en valor: 'el día más lucrativo en la historia de la compañía'", dice la demanda.

Según la denuncia, Apple utilizó conjuntos de datos que comprendían miles de libros pirateados, así como otros materiales que infringían derechos de autor extraídos de internet, para entrenar su sistema de inteligencia artificial.

Los profesores solicitaron una indemnización por daños y perjuicios no especificada y una orden para que Apple deje de usar indebidamente su obra protegida por derechos de autor. (Reporte de Blake Brittain en Washington. Editado en español por Alejandra Ceballos)