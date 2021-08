Demandan a bob dylan por presunto abuso sexual a niña de 12 años en la década de 1960

17 ago (Reuters) - Una mujer que no quiso ser identificada demandó al cantautor folk Bob Dylan alegando que abusó sexualmente de ella tras darle drogas y alcohol en 1965, cuando tenía 12 años.

Un portavoz de Dylan -que ahora tiene 80 años- dijo que las acusaciones eran falsas. "La afirmación de 56 años es falsa y será defendida enérgicamente", dijo el portavoz.

En una acción civil presentada a última hora del viernes ante la Suprema Corte de Nueva York, la mujer identificada sólo como J.C. dijo que Dylan abusó sexualmente de ella en su apartamento de Nueva York durante un período de seis semanas "dejándola emocionalmente marcada y psicológicamente dañada hasta el día de hoy".

Dylan, que entonces tenía unos 20 años, "se aprovechó de su condición de músico para proporcionar a J.C. alcohol y drogas y abusar sexualmente de ella en múltiples ocasiones", dice la demanda.

La demandante solicita una indemnización por daños y perjuicios no especificada. Su recurso fue presentado justo antes de que se cumpla el plazo del estado de Nueva York, autorizado en una ley de 2019, para que las personas presenten reclamaciones legales relacionadas con acusaciones de abuso sexual contra menores.

Dylan surgió de la escena folk de Greenwich Village a principios de los años 60' para convertirse en uno de los artistas más aclamados e influyentes de la era del rock con éxitos como "Blowin' in the Wind" y "Like a Rolling Stone".

Ha vendido más de 125 millones de discos en todo el mundo y ganó el premio Nobel de Literatura en 2016. (Reporte de Lisa Richwine; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)

Reuters