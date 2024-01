Por Marisa Taylor y Joey Roulette

WASHINGTON, 26 ene (Reuters) - SpaceX, de Elon Musk, se enfrenta a una demanda por negligencia interpuesta por la esposa de un trabajador cuyo cráneo se fracturó durante un fallo del motor de un cohete en 2022.

La avería del motor del 18 de enero de 2022, en la que se vio implicado Francisco Cabada, fue una de las lesiones de trabajadores detalladas en una investigación de Reuters sobre SpaceX a finales del año pasado.

Reuters documentó al menos 600 lesiones en el lugar de trabajo en la empresa de cohetes de Musk que no habían sido denunciadas anteriormente: miembros aplastados, amputaciones, electrocuciones, lesiones en la cabeza y los ojos, y hasta una muerte.

La esposa, Ydy Cabada, presentó la semana pasada una demanda en un tribunal estatal de Los Ángeles (California) en nombre de su marido, que permanece en coma más de dos años después, y de la que no se había informado previamente.

SpaceX no respondió a preguntas sobre la demanda. Por su parte el abogado de Ydy Cabada, Michael Rand, no quiso hacer comentarios.

Cabada resultó herido cuando parte de un motor Raptor V2 se desprendió durante las pruebas de presión en las instalaciones de SpaceX en Hawthorne, California. La pieza, una cubierta del conjunto del controlador de combustible, se estrelló contra la cabeza del técnico de SpaceX fracturándole el cráneo.

Exempleados de SpaceX familiarizados con el accidente, dijeron a Reuters que el incidente ilustraba problemas sistémicos en SpaceX.

Las fuentes dijeron que los altos directivos de la planta de Hawthorne fueron advertidos en repetidas ocasiones de los peligros de precipitar el desarrollo del motor, así como de la formación inadecuada del personal y de las pruebas de los componentes.

La pieza que falló y golpeó al trabajador tenía un defecto que se descubrió, pero no se arregló antes de las pruebas, dijeron los empleados.

SpaceX no hizo comentarios sobre la investigación de Reuters de las lesiones del trabajador, y no respondió a preguntas detalladas sobre el caso Cabada. La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio de Estados Unidos, que ha pagado a SpaceX 11.800 millones de dólares hasta la fecha como contratista espacial privado, no hizo comentarios inmediatamente sobre la demanda.

(Reporte de Marisa Taylor en Washington Reporte adicional de Joey Roulette en Washington Editado en español por Aida Peláez-Fernández)