Demandan a un aficionado que lanzó cerveza a Van der Poel en el Tour de Flandes

Uno de los espectadores que lanzó cerveza contra el ciclista neerlandés Mathieu van der Poel durante el último Tour de Flandes hace 10 días fue identificado y se enfrentará a una demanda "por golpes y lesiones", informó este martes el diario belga La Dernière Heure.

Interrogado por la AFP, la fiscalía no confirmó esta información, pero el organizador de la carrera, Thomas Van der Spiegel, ya había adelantado que se presentaría una demanda civil "cuando se identificara" a las personas que lanzaron cerveza sobre el corredor neerlandés.

Tanto en la París-Roubaix el pasado domingo como en el Tour de Flandes una semana antes, dos carreras ganadas por Van der Poel, el ciclista neerlandés recibió insultos, gestos obscenos e incluso algunos aficionados le arrojaron cerveza u otros objetos, como una gorra lanzada por una espectadora a las ruedas de la bicicleta cuando el corredor marchaba en solitario hacia Roubaix.

Según La Dernière, la autora de este acto, que podría haber provocado la caída del ciclista, ya ha sido identificada y será interrogada por la policía francesa para que dé su versión de los hechos.

"Aparentemente, no gusta a todo el mundo que ruede en solitario, pero no me preocupa. Esta gente que lanza cerveza muestran una cierta frustración", declaró el nieto de Raymond Poulidor el pasado domingo.

